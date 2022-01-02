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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.6 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
6
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
10
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 16:54

Добрий день!
Дякуємо за коментар. Відверто зізнаємось, нам прикро, що у Вас склалась така загальна думка, щодо роботи Банку.
Запевняємо, що нові послуги та процеси розробляються на основі отриманих побажань та зауважень від наших клієнтів.
Можливо подекуди помічається недосконалості, але ми не зупиняємось та прямуємо в ногу з часом, адже комфорт клієнтів при використанні послуг Банку є невід’ємною складовою механізму.
Щодо обслуговування у відділеннях то, кожен Клієнт при зверненні має своє унікальне питання та залежно від складності питання чи ситуації, які потрібно вирішити, залежить час обслуговування.
Хочемо повідомити, що ми працюємо в напрямку діджиталізації та готові вирішувати більшість питань дистанційно. Все що потрібно, це написати в додатку MyRaif ( чи Raiffeisen Online) своє питання, а оператори з радістю Вас проконсультують. Якщо ж необхідно звернутись саме у відділення, можна призначити зустріч в зручний для Вас час.
Під час відключення електроенергії деяким генераторам потрібен час для відновлення підключення. Ви завжди можете відвідати відділення Power Banking, мережа відділень працюватиме та надаватиме необхідні банківські послуги клієнтам у разі відключення електроенергії/зв’язку чи тривалих відключень електроенергії.
Повернемось до питання з доступом до контактів у MyRaif, як і зазначали у попередній відповіді, якщо не бажаєте надавати доступ до своїх контактів цю функцію можливо вимкнути в налаштуваннях телефону.
Також, номер телефону можливо вводити вручну для поповнення, якого немає в контактах або відсутній доступ в MyRaif,в полі пошуку достатньо вказати номер телефону натиснути кнопку поповнити, а фінансовий номер одразу відображається на екрані.
Якщо не вдається це зробити, прохання, здійснити запис екрану та відправити нам у приватні повідомлення в соціальних мережах на офіційній сторінці Банку Facebook чи Instagram.
З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
RaifHelp
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 17:49

  Lost написав:
  antey718 написав:Якщо хтось хоче вивести гроші з кредитки без комісії, то сьогодні саме той день
☀️Вересень тішить сонячними днями, а Райф переказами без комісії.

☝️ Лише 30 вересня 2024 року з 09:00 до 17:00 діє 0% комісії на будь-які перекази здійснені кредитною карткою в MyRaif: https://app.eu.adjust.com/1g3pwzyo_1gh6 ... =CC_0_sept

І не забувайте про пільговий період по вашій кредитній картці, який теж діє на перекази😎

Зручність та комфорт у кожній послузі 💛

теж приходило, там ніяких підводних каменів немає? переказ з КК буде безкоштовно і у льготному періоді?!?


Підводних каменів немає, я вже другий раз скористався цією акцією, переказ попадає в пільговий період, комісії/відсотки не нараховуються. Головна умова виконувати переказ з MyRaif.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 17:49

Re: Райффайзен Банк

прийшла СМС від якогось TFIN
- для вас доступна карта MyRaif з супер Кешбеком!
і посилання на скачування додатку

в мене і так є карти і додаток
зайшов в додаток, нажав додати карту, віртуальну - зробило мені ще одну Райфкарту віртуальну візу

при цьому що у мене вже є одна тої самої валюти

не зрозуміва приколу

просто реклама?

банк дозволяє створювати безкінечну кількість однакових карток?
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 18:27

Тому трохи і дивно

  de Montaigne написав:а Ви, перепрошую, з якою метою моїм дописом так зацікавилися?
Та може не так Вашим зацікавився, як дописом Миколи, під яким я і написав своє))

Бо просто в інших банках мені, як і моїй дружині насипають поступово самі до 200К кредитних!
Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 19:37

  Успіх написав:Читаю і дивуюсь))

Стільки "танців з бубном", стільки не вдоволення...

А що, більше банків нема?
Чи цей якийсь "особливий", що довкола нього треба стільки "танцювати" і намагатись його вдосконалити? :D

Так в тому ж і сенс, що є з чим порівнювати, дивно, що банк занадто агресивно декларує інноваційність, і клієнтоорієнтованість, але фактично цього немає.
Тому відгук для роботи над помилками, і співробітництво на паузу.
Продовжую роботу з іншими банками, цей ще не готовий, може щось виправлять... колись. :mrgreen:
Відповідь співробітника з вкрапленнями від чата жпт, жжот. ;)
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 19:45

  Искатель16,45 написав:
  RaifHelp написав:Вітаємо!
Ми дуже засмучені, що досвід співпраці з Райфом призвів до таких емоцій.

Досвід співпраці з Райфом сформував стійке бажання закінчити співпрацю якомога скоріше. Заберу залишок коштів і зроблю па-па.
Більш того, пораджу всім знайомим зробити те ж саме.


Хотів забрать залишок коштів )
Проходив повз відділення, давно не був, вирішив забрати залишок валюти.
Знаю, що каса працює до 16.45
Зайшов в відділення в 15.55
Відділення велике, має 2 відкритих каси і одну захищену (з дверями, захисним склом і віконцем). Відкриті каси не працюють. В захищену касу черга людей 10. На дверях каси вказано, що обідня перерва 3 14 до 15, віп-клієнти та юридичні особи обслуговуються поза чергою. Коли закривається каса не вказано, ну думаю може щось змінилось і тепер каса працює за подовженим розпорядком, бо люди приходять і стають в чергу, а черга рухається дуже повільно, бо в касі працює стажер з допомогою більш досвідченого касира.
Але дива не сталось, в 16.40 підійшла спеціаліст з залу і повідомила чергу, що каса через 5 хвилин зачиняється. А ще через 5 хвилин підійшла іншв людина і попросила звільнити приміщення, бо такий у них регламент. Ще через 2 хвилини підійшов охоронник і також попросив чергу покинути приміщення. На прохання запросити начальника відділення, щоб той пояснив, чому працювала лише одна каса і чому люди, що простояли в черзі годину повинні просто вийти з банку, він повідомив, що начальник працює дистанцйно і номер його телефону надати не може, в результаті був відправлений на пошуки того, хто старший в відділенні і більше не повертався )
Я ще 5 хвилин почекав і пішов. Дехто з черги ще залишився.
От так культура обслуговуваня в цьому 'эвропейському банку'.
Коментарі представників банку на цей відгук мені не потрібні.
Відгук залишений для клієнтів діючих та потенційних, щоб знали який тут 'регламент', щоб обходили стороною цей колгосп, якщо цінують свій власний час.
citramon
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 12:50

Чи правильно я зрозумів: перелік з 6 категорій, що є у додатку MyRaif, діє також для кредитної картки "Два кешбеки" з 1.10, так?
ShtormK
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 15:26

  ShtormK написав:Чи правильно я зрозумів: перелік з 6 категорій, що є у додатку MyRaif, діє також для кредитної картки "Два кешбеки" з 1.10, так?

Так, вибрав категорії, кешбек нараховується
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 15:35

  ShtormK написав:Чи правильно я зрозумів: перелік з 6 категорій, що є у додатку MyRaif, діє також для кредитної картки "Два кешбеки" з 1.10, так?

Для всіх карток крім карток Exclusive і Fun картка
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 15:56

ShtormK Добрий день!
Бонуси за даною програмою лояльності нараховуються за розрахунки будь-якою кредитною карткою в торгівельних точках, такими категоріями (на вибір):
► 2% - Продукти та супермаркети;
► 2% - Аптеки;
► 3% - Кафе та ресторани;
► 5% - Усе для дому;
► 7% - Таксі;
► 20% - Спорт.
Обирати категорії можна легко та швидко у Вашому мобільному додатку "MyRaif", після активації програми "ЩЕ" застосунку "Raiffeisen Online". Для вибору доступні будь-які 2 категорії на Ваш вибір, із запропонованого переліку.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
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