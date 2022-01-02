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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2024 17:27
Boundless написав: ShtormK написав:
Чи правильно я зрозумів: перелік з 6 категорій, що є у додатку MyRaif, діє також для кредитної картки "Два кешбеки" з 1.10, так?
Для всіх карток крім карток Exclusive і Fun картка
Невже для кредитки FishBack 2.0 також?
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Додано: Вів 01 жов, 2024 17:40
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Додано: Вів 01 жов, 2024 17:58
quadro_tony_da Вітаємо!
Дійсно з 01.10.2024 року Райф запровадив можливість вибору категорій кешбеку. Так, Ви можете обрати 2 категорії із 6 можливих в застосунку MyRaif. Інформування щодо новини про кешбек надходить у вигляді push-повідомлень в додатку MyRaif чи у вайбер.
Хочемо зазначити, що Ви можете відкривати віртуальну картку яку забажаєте. Під час відкриття застосунок Вам запропонує варіанти доступних карток. Вони не будуть однаковими із вже існуючими, оскільки це буде новий рахунок та окрема картка до нього. За бажанням можна її закрити, звернувшись до Чату (значок "навушників" в правому верхньому куточку).
Ми б хотіли проаналізувати смс, яке Вам надійшло, а тому будемо вдячні, якщо надасте скріншот нам в приватні повідомлення Facebook/Instagram. Чекаємо на Вас!
З повагою і турботою, фахівець Інна.
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Додано: Вів 01 жов, 2024 18:01
RaifHelp написав:quadro_tony_da
Вітаємо!
Дійсно з 01.10.2024 року Райф запровадив можливість вибору категорій кешбеку. Так, Ви можете обрати 2 категорії із 6 можливих в застосунку MyRaif. Інформування щодо новини про кешбек надходить у вигляді push-повідомлень в додатку MyRaif чи у вайбер.
Хочемо зазначити, що Ви можете відкривати віртуальну картку яку забажаєте. Під час відкриття застосунок Вам запропонує варіанти доступних карток. Вони не будуть однаковими із вже існуючими, оскільки це буде новий рахунок та окрема картка до нього. За бажанням можна її закрити, звернувшись до Чату (значок "навушників" в правому верхньому куточку).
Ми б хотіли проаналізувати смс, яке Вам надійшло, а тому будемо вдячні, якщо надасте скріншот нам в приватні повідомлення Facebook/Instagram. Чекаємо на Вас!
З повагою і турботою, фахівець Інна.
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