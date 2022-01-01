Невже для кредитки FishBack 2.0 також?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2024 17:27
Додано: Вів 01 жов, 2024 17:40
Re: Райффайзен Банк
Отримуйте максимум від бізнесу разом з Райфом
https://news.finance.ua/ua/otrymuyte-ma ... m-z-rayfom
з 1.10.24 по 31.03.25
Додано: Вів 01 жов, 2024 17:58
quadro_tony_da Вітаємо!
Дійсно з 01.10.2024 року Райф запровадив можливість вибору категорій кешбеку. Так, Ви можете обрати 2 категорії із 6 можливих в застосунку MyRaif. Інформування щодо новини про кешбек надходить у вигляді push-повідомлень в додатку MyRaif чи у вайбер.
Хочемо зазначити, що Ви можете відкривати віртуальну картку яку забажаєте. Під час відкриття застосунок Вам запропонує варіанти доступних карток. Вони не будуть однаковими із вже існуючими, оскільки це буде новий рахунок та окрема картка до нього. За бажанням можна її закрити, звернувшись до Чату (значок "навушників" в правому верхньому куточку).
Ми б хотіли проаналізувати смс, яке Вам надійшло, а тому будемо вдячні, якщо надасте скріншот нам в приватні повідомлення Facebook/Instagram. Чекаємо на Вас!
З повагою і турботою, фахівець Інна.
Додано: Вів 01 жов, 2024 18:01
Коли акційний депозит під 2% по акційному курсу?
Додано: Вів 01 жов, 2024 19:30
citramon Вітаємо!
Відверто кажучи, нам шкода, що Ви залишились не задоволені візитом до відділення Райфу. Ми вдячні, що залишили зворотній зв’язок, адже саме фідбек наших Клієнтів допомагає нам розвиватися та покращувати сервіс.
Хочемо пояснити, що відділення працюють згідно графіку роботи, який є заздалегідь затверджений. Робота каси також має бути згідно регламенту. Звертаємо увагу, що для зручності Клієнтів є можливість записатися на певний час у відділення в Чаті підтримки додатку MyRaif чи Raiffeisen Online. Для зв’язку з оператором на Головній сторінці у правому верхньому кутку натисніть на кнопочку "навушників/повідомлення". Або ж можете зателефонувати за номером 0 800 500 500 чи з Вайберу. Є кілька варіантів:
1. Необхідно знайти у Viber наш аккаунт “Raiffeisen” та зайшовши в нього вам буде доступна кнопка виклику.
2. Відкрийте сервіс дзвінків Viber та натисніть коротку, але таку вже знайому комбінацію *521.
Наші колеги призначать зустріч, щоб не було потреби очікувати в черзі.
Маємо на меті проаналізувати ситуацію, а тому будемо вдячні, якщо вкажете у приватних повідомленнях, до якого відділення звертались.
З повагою і турботою, фахівець Оксана.
Додано: Вів 01 жов, 2024 19:40
sens
Добрий день!
Ми постійно запроваджуємо нові акції, щоб досвід співпраці з нами приносив виключно позитивні емоції.Відстежувати всі акції які діють в Райфі можливо в додатку MyRaif, на сайті Банку (
З повагою і турботою, фахівець Оксана.
Додано: Вів 01 жов, 2024 19:42
Анонс на тиждень є?
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