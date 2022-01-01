Додано: Вів 01 жов, 2024 22:15

RaifHelp написав: citramon Вітаємо!

Відверто кажучи, нам шкода, що Ви залишились не задоволені візитом до відділення Райфу. Ми вдячні, що залишили зворотній зв’язок, адже саме фідбек наших Клієнтів допомагає нам розвиватися та покращувати сервіс.

Хочемо пояснити, що відділення працюють згідно графіку роботи, який є заздалегідь затверджений. Робота каси також має бути згідно регламенту. Звертаємо увагу, що для зручності Клієнтів є можливість записатися на певний час у відділення в Чаті підтримки додатку MyRaif чи Raiffeisen Online. Для зв’язку з оператором на Головній сторінці у правому верхньому кутку натисніть на кнопочку "навушників/повідомлення". Або ж можете зателефонувати за номером 0 800 500 500 чи з Вайберу. Є кілька варіантів:

1. Необхідно знайти у Viber наш аккаунт “Raiffeisen” та зайшовши в нього вам буде доступна кнопка виклику.

2. Відкрийте сервіс дзвінків Viber та натисніть коротку, але таку вже знайому комбінацію *521.

Наші колеги призначать зустріч, щоб не було потреби очікувати в черзі.

Маємо на меті проаналізувати ситуацію, а тому будемо вдячні, якщо вкажете у приватних повідомленнях, до якого відділення звертались.

З повагою і турботою, фахівець Оксана. Вітаємо!Відверто кажучи, нам шкода, що Ви залишились не задоволені візитом до відділення Райфу. Ми вдячні, що залишили зворотній зв’язок, адже саме фідбек наших Клієнтів допомагає нам розвиватися та покращувати сервіс.Хочемо пояснити, що відділення працюють згідно графіку роботи, який є заздалегідь затверджений. Робота каси також має бути згідно регламенту. Звертаємо увагу, що для зручності Клієнтів є можливість записатися на певний час у відділення в Чаті підтримки додатку MyRaif чи Raiffeisen Online. Для зв’язку з оператором на Головній сторінці у правому верхньому кутку натисніть на кнопочку "навушників/повідомлення". Або ж можете зателефонувати за номером 0 800 500 500 чи з Вайберу. Є кілька варіантів:1. Необхідно знайти у Viber наш аккаунт “Raiffeisen” та зайшовши в нього вам буде доступна кнопка виклику.2. Відкрийте сервіс дзвінків Viber та натисніть коротку, але таку вже знайому комбінацію *521.Наші колеги призначать зустріч, щоб не було потреби очікувати в черзі.Маємо на меті проаналізувати ситуацію, а тому будемо вдячні, якщо вкажете у приватних повідомленнях, до якого відділення звертались.З повагою і турботою, фахівець Оксана.

Фахівець Оксана, ви були хоч раз у відділенні?То сходіть подивітьсяКлієнт з призначеною зустріччю в касу (тільки дебіл міг придумати називати замовлення готівки - призначенням зустрічі) не має ніяких привілей. Він повинен ставати в загальну чергу - так кажуть спеціалісти банку у відділенні.То з вашої відповіді я зрозумів, що це нормальний регламент в вашому банку, коли людина відстояла годину в черзі в касу, а потім їй пропонують просто вийти з приміщення, бо цей іноваційний банк не додумався, що потрібно контролювати потік клієнтів в самому відділенні, наприклад, за допомогою електронної черги, як зроблено в інших нормальних банках? Коли людина заходячи в банк реєструється на терміналі, обирає послугу і отримує свій номер в черзі. Касир за допомогою електронної знає скільки клієнтів до нього прийшли, прискорює свою роботу, щоб встигнути всіх прийняти або кличе колег, щоб допомогли на іншому робочому місці обслужити клієнтів. Ні? У вас так не прийнято? У вас діджиталізація - це лише інколи працюючий та нікому не потрібний вай-фай?Фахівець Оксана, вкотре звертаюсь до вас і інщих фахівців підтримки на цьому форумі, мені не потрібні ваші коментарі-шкодування. Але якщо вже надумали писати якусь відповідь, то треба в свою відповідь включати текст співрозмовника, на який реагуєте. Це називається цитування і це є правилом хорошого тону і виявом поваги до співрозмовника, а також це допомагає іншим учасникам форуму бути в курсі всього діалогу, а не читати якісь незрозумілі уривки.