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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.6 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
6
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
10
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 17:27

  Boundless написав:
  ShtormK написав:Чи правильно я зрозумів: перелік з 6 категорій, що є у додатку MyRaif, діє також для кредитної картки "Два кешбеки" з 1.10, так?

Для всіх карток крім карток Exclusive і Fun картка

Невже для кредитки FishBack 2.0 також?
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 17:40

Re: Райффайзен Банк

Отримуйте максимум від бізнесу разом з Райфом

https://news.finance.ua/ua/otrymuyte-ma ... m-z-rayfom

з 1.10.24 по 31.03.25
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 17:58

quadro_tony_da Вітаємо!
Дійсно з 01.10.2024 року Райф запровадив можливість вибору категорій кешбеку. Так, Ви можете обрати 2 категорії із 6 можливих в застосунку MyRaif. Інформування щодо новини про кешбек надходить у вигляді push-повідомлень в додатку MyRaif чи у вайбер.
Хочемо зазначити, що Ви можете відкривати віртуальну картку яку забажаєте. Під час відкриття застосунок Вам запропонує варіанти доступних карток. Вони не будуть однаковими із вже існуючими, оскільки це буде новий рахунок та окрема картка до нього. За бажанням можна її закрити, звернувшись до Чату (значок "навушників" в правому верхньому куточку).
Ми б хотіли проаналізувати смс, яке Вам надійшло, а тому будемо вдячні, якщо надасте скріншот нам в приватні повідомлення Facebook/Instagram. Чекаємо на Вас!
З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 18:01

  RaifHelp написав:quadro_tony_da Вітаємо!
Дійсно з 01.10.2024 року Райф запровадив можливість вибору категорій кешбеку. Так, Ви можете обрати 2 категорії із 6 можливих в застосунку MyRaif. Інформування щодо новини про кешбек надходить у вигляді push-повідомлень в додатку MyRaif чи у вайбер.
Хочемо зазначити, що Ви можете відкривати віртуальну картку яку забажаєте. Під час відкриття застосунок Вам запропонує варіанти доступних карток. Вони не будуть однаковими із вже існуючими, оскільки це буде новий рахунок та окрема картка до нього. За бажанням можна її закрити, звернувшись до Чату (значок "навушників" в правому верхньому куточку).
Ми б хотіли проаналізувати смс, яке Вам надійшло, а тому будемо вдячні, якщо надасте скріншот нам в приватні повідомлення Facebook/Instagram. Чекаємо на Вас!
З повагою і турботою, фахівець Інна.

Коли акційний депозит під 2% по акційному курсу?
sens
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 19:30

citramon Вітаємо!
Відверто кажучи, нам шкода, що Ви залишились не задоволені візитом до відділення Райфу. Ми вдячні, що залишили зворотній зв’язок, адже саме фідбек наших Клієнтів допомагає нам розвиватися та покращувати сервіс.
Хочемо пояснити, що відділення працюють згідно графіку роботи, який є заздалегідь затверджений. Робота каси також має бути згідно регламенту. Звертаємо увагу, що для зручності Клієнтів є можливість записатися на певний час у відділення в Чаті підтримки додатку MyRaif чи Raiffeisen Online. Для зв’язку з оператором на Головній сторінці у правому верхньому кутку натисніть на кнопочку "навушників/повідомлення". Або ж можете зателефонувати за номером 0 800 500 500 чи з Вайберу. Є кілька варіантів:
1. Необхідно знайти у Viber наш аккаунт “Raiffeisen” та зайшовши в нього вам буде доступна кнопка виклику.
2. Відкрийте сервіс дзвінків Viber та натисніть коротку, але таку вже знайому комбінацію *521.
Наші колеги призначать зустріч, щоб не було потреби очікувати в черзі.
Маємо на меті проаналізувати ситуацію, а тому будемо вдячні, якщо вкажете у приватних повідомленнях, до якого відділення звертались.
З повагою і турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 19:40

sens
Добрий день!
Ми постійно запроваджуємо нові акції, щоб досвід співпраці з нами приносив виключно позитивні емоції.Відстежувати всі акції які діють в Райфі можливо в додатку MyRaif, на сайті Банку (https://raiffeisen.ua/stores) або в соціальних мережах.
З повагою і турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 19:42

  RaifHelp написав:sens
Добрий день!
Ми постійно запроваджуємо нові акції, щоб досвід співпраці з нами приносив виключно позитивні емоції.Відстежувати всі акції які діють в Райфі можливо в додатку MyRaif, на сайті Банку (https://raiffeisen.ua/stores) або в соціальних мережах.
З повагою і турботою, фахівець Оксана.

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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 21:53

Re: Райффайзен Банк

категорії кешбеків не змінились? чи це єдиний банк який тормозить з цим?
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 22:15

  RaifHelp написав:citramon Вітаємо!
Відверто кажучи, нам шкода, що Ви залишились не задоволені візитом до відділення Райфу. Ми вдячні, що залишили зворотній зв’язок, адже саме фідбек наших Клієнтів допомагає нам розвиватися та покращувати сервіс.
Хочемо пояснити, що відділення працюють згідно графіку роботи, який є заздалегідь затверджений. Робота каси також має бути згідно регламенту. Звертаємо увагу, що для зручності Клієнтів є можливість записатися на певний час у відділення в Чаті підтримки додатку MyRaif чи Raiffeisen Online. Для зв’язку з оператором на Головній сторінці у правому верхньому кутку натисніть на кнопочку "навушників/повідомлення". Або ж можете зателефонувати за номером 0 800 500 500 чи з Вайберу. Є кілька варіантів:
1. Необхідно знайти у Viber наш аккаунт “Raiffeisen” та зайшовши в нього вам буде доступна кнопка виклику.
2. Відкрийте сервіс дзвінків Viber та натисніть коротку, але таку вже знайому комбінацію *521.
Наші колеги призначать зустріч, щоб не було потреби очікувати в черзі.
Маємо на меті проаналізувати ситуацію, а тому будемо вдячні, якщо вкажете у приватних повідомленнях, до якого відділення звертались.
З повагою і турботою, фахівець Оксана.


Фахівець Оксана, ви були хоч раз у відділенні?
То сходіть подивіться
Клієнт з призначеною зустріччю в касу (тільки дебіл міг придумати називати замовлення готівки - призначенням зустрічі) не має ніяких привілей. Він повинен ставати в загальну чергу - так кажуть спеціалісти банку у відділенні.

То з вашої відповіді я зрозумів, що це нормальний регламент в вашому банку, коли людина відстояла годину в черзі в касу, а потім їй пропонують просто вийти з приміщення, бо цей іноваційний банк не додумався, що потрібно контролювати потік клієнтів в самому відділенні, наприклад, за допомогою електронної черги, як зроблено в інших нормальних банках? Коли людина заходячи в банк реєструється на терміналі, обирає послугу і отримує свій номер в черзі. Касир за допомогою електронної знає скільки клієнтів до нього прийшли, прискорює свою роботу, щоб встигнути всіх прийняти або кличе колег, щоб допомогли на іншому робочому місці обслужити клієнтів. Ні? У вас так не прийнято? У вас діджиталізація - це лише інколи працюючий та нікому не потрібний вай-фай?

Фахівець Оксана, вкотре звертаюсь до вас і інщих фахівців підтримки на цьому форумі, мені не потрібні ваші коментарі-шкодування. Але якщо вже надумали писати якусь відповідь, то треба в свою відповідь включати текст співрозмовника, на який реагуєте. Це називається цитування і це є правилом хорошого тону і виявом поваги до співрозмовника, а також це допомагає іншим учасникам форуму бути в курсі всього діалогу, а не читати якісь незрозумілі уривки.
citramon
 
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