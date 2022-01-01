|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 жов, 2024 12:09
Чи можливо вибрати категорії кешбеку у десктопній версії Райффайзен Онлайн? Я не бачу там цієї опції. І ще питання, якщо не вибрати ці категорії самостійно, то кешбеку зовсім не буде ні по яких категоріях?
Зараз переглядають цей форум: Вадимка і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|