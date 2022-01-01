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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 194195196197

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Райффайзен Банк 3.6 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
6
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
10
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 12:09

Чи можливо вибрати категорії кешбеку у десктопній версії Райффайзен Онлайн? Я не бачу там цієї опції. І ще питання, якщо не вибрати ці категорії самостійно, то кешбеку зовсім не буде ні по яких категоріях?
AZTECA
 
Повідомлень: 94
З нами з: 28.02.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 13:21

  AZTECA написав:Чи можливо вибрати категорії кешбеку у десктопній версії Райффайзен Онлайн? Я не бачу там цієї опції. І ще питання, якщо не вибрати ці категорії самостійно, то кешбеку зовсім не буде ні по яких категоріях?


два раза нет...
S i m
 
Повідомлень: 200
З нами з: 31.01.21
Подякував: 19 раз.
Подякували: 17 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 13:38

  S i m написав:два раза нет...

Погано. Тоді програма "ЩЕ!" втрачає сенс для користувачів кнопкових телефонів.
AZTECA
 
Повідомлень: 94
З нами з: 28.02.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 14:08

quadro_tony_da
Добрий день!
З 1 жовтня доступні такі категорії кешбеку (1 бонус = 1 грн): продукти та супермаркети – 2%; аптеки – 2%" кафе та ресторани – 3%; усе для дому – 5%; таксі – 7%; спорт – 20%. Нові категорії з'являються 1-го числа місяця.
Обирати можна будь-які 2 категорії у застосунку"MyRaif", але після активації програми "ЩЕ"в додатку "Raiffeisen Online".
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
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Представник банку
 
Повідомлень: 88
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 14:08

ternofond Вітаємо!
Райф вже займається впровадженням даного продукту, але нам потрібно трохи більше часу, щоб зробити його максимально зручним для використання. Навіть, якщо Ви зараз користуєтесь послугами іншого Банку для накопичення кешбеку, у застосунку «Дія» залишається можливість в будь-який момент змінити Банк. Тож, Ви можете легко обрати Райф, коли ми там з'явимось.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
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Представник банку
 
Повідомлень: 88
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 14:09

sens Добрий день!
На жаль, інформація стосовно акцій по депозиту та зниженому курсу, поки відсутня. Як тільки вони з'являться, ми обов'язково повідомимо наших Клієнтів.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
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Представник банку
 
Повідомлень: 88
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 14:10

AZTECA Вітаємо!
У застосунку Raiffeisen Online можливо тільки активувати програму "Ще", а обрати, категорії за якими буде нараховуватись кешбек, доступно тільки в додатку MyRaif. Якщо Ви не оберете категорії, то нарахування кешбеку не буде відбуватись.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
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Представник банку
 
Повідомлень: 88
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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  #<1 ... 194195196197
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