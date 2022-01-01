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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 жов, 2024 12:09
Чи можливо вибрати категорії кешбеку у десктопній версії Райффайзен Онлайн? Я не бачу там цієї опції. І ще питання, якщо не вибрати ці категорії самостійно, то кешбеку зовсім не буде ні по яких категоріях?
Додано: Сер 02 жов, 2024 13:21
Додано: Сер 02 жов, 2024 13:38
Додано: Сер 02 жов, 2024 14:08
quadro_tony_da
Добрий день!
З 1 жовтня доступні такі категорії кешбеку (1 бонус = 1 грн): продукти та супермаркети – 2%; аптеки – 2%" кафе та ресторани – 3%; усе для дому – 5%; таксі – 7%; спорт – 20%. Нові категорії з'являються 1-го числа місяця.
Обирати можна будь-які 2 категорії у застосунку"MyRaif", але після активації програми "ЩЕ"в додатку "Raiffeisen Online".
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
Додано: Сер 02 жов, 2024 14:08
ternofond Вітаємо!
Райф вже займається впровадженням даного продукту, але нам потрібно трохи більше часу, щоб зробити його максимально зручним для використання. Навіть, якщо Ви зараз користуєтесь послугами іншого Банку для накопичення кешбеку, у застосунку «Дія» залишається можливість в будь-який момент змінити Банк. Тож, Ви можете легко обрати Райф, коли ми там з'явимось.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
Додано: Сер 02 жов, 2024 14:09
sens Добрий день!
На жаль, інформація стосовно акцій по депозиту та зниженому курсу, поки відсутня. Як тільки вони з'являться, ми обов'язково повідомимо наших Клієнтів.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
Додано: Сер 02 жов, 2024 14:10
AZTECA Вітаємо!
У застосунку Raiffeisen Online можливо тільки активувати програму "Ще", а обрати, категорії за якими буде нараховуватись кешбек, доступно тільки в додатку MyRaif. Якщо Ви не оберете категорії, то нарахування кешбеку не буде відбуватись.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
Додано: Сер 02 жов, 2024 14:17
Додано: Сер 02 жов, 2024 14:38
Играться со счетами знакомых пенсионеров как-то нет желания. На что максимум я могу пойти, так это просто рассказать, как выбрать в меню десктопной версии Райффайзен Онлайн ту или иную функцию. Вообще удивляет весь этот зоопарк приложений с разной функциональностью. В одном подключаешь программу "ЩЕ!", а в другом выбираешь категории кешбека...
Додано: Сер 02 жов, 2024 14:41
Re: Райффайзен Банк
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