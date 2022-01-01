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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 195196197198

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.6 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
6
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
10
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 15:10

  AZTECA написав:
  S i m написав:два раза нет...

Погано. Тоді програма "ЩЕ!" втрачає сенс для користувачів кнопкових телефонів.

і стаціонарних
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 15:13

  v57 написав:
  AZTECA написав:
  S i m написав:два раза нет...

Погано. Тоді програма "ЩЕ!" втрачає сенс для користувачів кнопкових телефонів.

і стаціонарних

и воки-токи 8)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5771
З нами з: 05.05.21
Подякував: 439 раз.
Подякували: 1114 раз.
 
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  #<1 ... 195196197198
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