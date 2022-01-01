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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 жов, 2024 15:10
AZTECA написав: S i m написав:
два раза нет...
Погано. Тоді програма "ЩЕ!" втрачає сенс для користувачів кнопкових телефонів.
і стаціонарних
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Додано: Сер 02 жов, 2024 15:13
v57 написав:
AZTECA написав: S i m написав:
два раза нет...
Погано. Тоді програма "ЩЕ!" втрачає сенс для користувачів кнопкових телефонів.
і стаціонарних
и воки-токи
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Amethyst
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