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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 195196197198

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.6 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
6
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
10
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 15:10

  AZTECA написав:
  S i m написав:два раза нет...

Погано. Тоді програма "ЩЕ!" втрачає сенс для користувачів кнопкових телефонів.

і стаціонарних
v57
 
Повідомлень: 3197
З нами з: 14.03.10
Подякував: 152 раз.
Подякували: 202 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 15:13

  v57 написав:
  AZTECA написав:
  S i m написав:два раза нет...

Погано. Тоді програма "ЩЕ!" втрачає сенс для користувачів кнопкових телефонів.

і стаціонарних

и воки-токи 8)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5772
З нами з: 05.05.21
Подякував: 439 раз.
Подякували: 1114 раз.
 
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2
1
9
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 16:43

Re: Райффайзен Банк

Питання до представника банку.
Програма ще діє по цих умовах?
Кешбек з Райфкарткою, карткою АТБ та карткою Fishka
10% Кіно та театри, МСС: 7829 7832 7922
1,5% Маркетплейси, МСС: 5300 5311 5964 5999 5310
4% ( кожної п’ятниці) Кафе та ресторани, МСС: 5811 5812 5813 5814
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 17:15

tarasum Добрий день!
З 1 жовтня відбулись зміни щодо умов нарахування кешбеку від Банку. Наразі бонуси за даною програмою лояльності нараховуються в торгівельних точках таких категорій ( 2 на вибір):
► 2% - Продукти та супермаркети;
► 2% - Аптеки;
► 3% - Кафе та ресторани;
► 5% - Усе для дому;
► 7% - Таксі;
► 20% - Спорт.
Обирати категорії можна легко у додатку "MyRaif". Для вибору доступні будь-які 2 категорії на Ваш вибір, із запропонованого переліку.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
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Представник банку
 
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