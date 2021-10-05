RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 195196197198

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.6 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
6
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
10
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 15:10

  AZTECA написав:
  S i m написав:два раза нет...

Погано. Тоді програма "ЩЕ!" втрачає сенс для користувачів кнопкових телефонів.

і стаціонарних
v57
 
Повідомлень: 3197
З нами з: 14.03.10
Подякував: 152 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 15:13

  v57 написав:
  AZTECA написав:
  S i m написав:два раза нет...

Погано. Тоді програма "ЩЕ!" втрачає сенс для користувачів кнопкових телефонів.

і стаціонарних

и воки-токи 8)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5773
З нами з: 05.05.21
Подякував: 439 раз.
Подякували: 1115 раз.
 
Профіль
2
1
9
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 16:43

Re: Райффайзен Банк

Питання до представника банку.
Програма ще діє по цих умовах?
Кешбек з Райфкарткою, карткою АТБ та карткою Fishka
10% Кіно та театри, МСС: 7829 7832 7922
1,5% Маркетплейси, МСС: 5300 5311 5964 5999 5310
4% ( кожної п’ятниці) Кафе та ресторани, МСС: 5811 5812 5813 5814
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 683
З нами з: 16.10.18
Подякував: 90 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 17:15

tarasum Добрий день!
З 1 жовтня відбулись зміни щодо умов нарахування кешбеку від Банку. Наразі бонуси за даною програмою лояльності нараховуються в торгівельних точках таких категорій ( 2 на вибір):
► 2% - Продукти та супермаркети;
► 2% - Аптеки;
► 3% - Кафе та ресторани;
► 5% - Усе для дому;
► 7% - Таксі;
► 20% - Спорт.
Обирати категорії можна легко у додатку "MyRaif". Для вибору доступні будь-які 2 категорії на Ваш вибір, із запропонованого переліку.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 89
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 20:01

  RaifHelp написав:AZTECA Вітаємо!
...Якщо Ви не оберете категорії, то нарахування кешбеку не буде відбуватись...

Зверну увагу, що це ключовий момент.
Я був певний, що це категорії для "підвищенного" кешбеку, і по іншим буде як і було. Але ні. Тільки обрані дві щось дають. Втім, тариф такий, що дозволяє швидко вибрати місячній ліміт в 500 гривен.

P.S. Цікаво, оплата комуналки через Portmone в яку категорію потрапить?
vasyatko
 
Повідомлень: 332
З нами з: 26.11.09
Подякував: 12 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 20:30

Re: Райффайзен Банк

  vasyatko написав:Цікаво, оплата комуналки через Portmone в яку категорію потрапить?
Там де МСС 4900
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5773
З нами з: 05.05.21
Подякував: 439 раз.
Подякували: 1115 раз.
 
Профіль
2
1
9
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 20:33

RaifHelp
Кредитка 100 днів кешбек тепер отримує?
Arbitr
 
Повідомлень: 299
З нами з: 07.11.08
Подякував: 51 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 20:33

  vasyatko написав:
  RaifHelp написав:AZTECA Вітаємо!
...Якщо Ви не оберете категорії, то нарахування кешбеку не буде відбуватись...

Зверну увагу, що це ключовий момент.
Я був певний, що це категорії для "підвищенного" кешбеку, і по іншим буде як і було. Але ні. Тільки обрані дві щось дають. Втім, тариф такий, що дозволяє швидко вибрати місячній ліміт в 500 гривен.

P.S. Цікаво, оплата комуналки через Portmone в яку категорію потрапить?

Ні в яку із тих що доступні на цей момент.
antey718
 
Повідомлень: 853
З нами з: 03.08.13
Подякував: 53 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 195196197198
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Власний Рахунок 1 ... 145, 146, 147
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 13:29
1464 960101
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 жов, 2024 19:47
Hella
Банк інвестицій та заощаджень 1 ... 18, 19, 20
IMPRINTER » Чет 06 січ, 2022 13:28
193 117418
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 жов, 2024 16:31
sens
А-Банк 1 ... 206, 207, 208
V2 » Суб 01 січ, 2022 21:06
2070 1044552
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2024 22:08
Driver

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6894)
02.10.2024 19:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.