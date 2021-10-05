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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 жов, 2024 15:10
AZTECA написав: S i m написав:
два раза нет...
Погано. Тоді програма "ЩЕ!" втрачає сенс для користувачів кнопкових телефонів.
і стаціонарних
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v57
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Додано: Сер 02 жов, 2024 15:13
v57 написав:
AZTECA написав: S i m написав:
два раза нет...
Погано. Тоді програма "ЩЕ!" втрачає сенс для користувачів кнопкових телефонів.
і стаціонарних
и воки-токи
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Amethyst
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Додано: Сер 02 жов, 2024 16:43
Питання до представника банку.
Програма ще діє по цих умовах?
Кешбек з Райфкарткою, карткою АТБ та карткою Fishka
10% Кіно та театри, МСС: 7829 7832 7922
1,5% Маркетплейси, МСС: 5300 5311 5964 5999 5310
4% ( кожної п’ятниці) Кафе та ресторани, МСС: 5811 5812 5813 5814
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tarasum
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Додано: Сер 02 жов, 2024 17:15
tarasum Добрий день!
З 1 жовтня відбулись зміни щодо умов нарахування кешбеку від Банку. Наразі бонуси за даною програмою лояльності нараховуються в торгівельних точках таких категорій ( 2 на вибір):
► 2% - Продукти та супермаркети;
► 2% - Аптеки;
► 3% - Кафе та ресторани;
► 5% - Усе для дому;
► 7% - Таксі;
► 20% - Спорт.
Обирати категорії можна легко у додатку "MyRaif". Для вибору доступні будь-які 2 категорії на Ваш вибір, із запропонованого переліку.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
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RaifHelp
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- Представник банку
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- З нами з: 24.05.24
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- Подякували: 2 раз.
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Додано: Сер 02 жов, 2024 20:01
RaifHelp написав:AZTECA
Вітаємо!
...Якщо Ви не оберете категорії, то нарахування кешбеку не буде відбуватись...
Зверну увагу, що це ключовий момент.
Я був певний, що це категорії для "підвищенного" кешбеку, і по іншим буде як і було. Але ні. Тільки обрані дві щось дають. Втім, тариф такий, що дозволяє швидко вибрати місячній ліміт в 500 гривен.
P.S. Цікаво, оплата комуналки через Portmone в яку категорію потрапить?
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vasyatko
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- З нами з: 26.11.09
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Додано: Сер 02 жов, 2024 20:30
vasyatko написав:
Цікаво, оплата комуналки через Portmone в яку категорію потрапить?
Там де МСС 4900
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Amethyst
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Додано: Сер 02 жов, 2024 20:33
RaifHelp
Кредитка 100 днів кешбек тепер отримує?
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Додано: Сер 02 жов, 2024 20:33
vasyatko написав: RaifHelp написав:AZTECA
Вітаємо!
...Якщо Ви не оберете категорії, то нарахування кешбеку не буде відбуватись...
Зверну увагу, що це ключовий момент.
Я був певний, що це категорії для "підвищенного" кешбеку, і по іншим буде як і було. Але ні. Тільки обрані дві щось дають. Втім, тариф такий, що дозволяє швидко вибрати місячній ліміт в 500 гривен.
P.S. Цікаво, оплата комуналки через Portmone в яку категорію потрапить?
Ні в яку із тих що доступні на цей момент.
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antey718
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