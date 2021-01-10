і стаціонарних
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 жов, 2024 15:10
Додано: Сер 02 жов, 2024 15:13
Додано: Сер 02 жов, 2024 16:43
Re: Райффайзен Банк
Питання до представника банку.
Програма ще діє по цих умовах?
Кешбек з Райфкарткою, карткою АТБ та карткою Fishka
10% Кіно та театри, МСС: 7829 7832 7922
1,5% Маркетплейси, МСС: 5300 5311 5964 5999 5310
4% ( кожної п’ятниці) Кафе та ресторани, МСС: 5811 5812 5813 5814
Додано: Сер 02 жов, 2024 17:15
tarasum Добрий день!
З 1 жовтня відбулись зміни щодо умов нарахування кешбеку від Банку. Наразі бонуси за даною програмою лояльності нараховуються в торгівельних точках таких категорій ( 2 на вибір):
► 2% - Продукти та супермаркети;
► 2% - Аптеки;
► 3% - Кафе та ресторани;
► 5% - Усе для дому;
► 7% - Таксі;
► 20% - Спорт.
Обирати категорії можна легко у додатку "MyRaif". Для вибору доступні будь-які 2 категорії на Ваш вибір, із запропонованого переліку.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
Додано: Сер 02 жов, 2024 20:01
Зверну увагу, що це ключовий момент.
Я був певний, що це категорії для "підвищенного" кешбеку, і по іншим буде як і було. Але ні. Тільки обрані дві щось дають. Втім, тариф такий, що дозволяє швидко вибрати місячній ліміт в 500 гривен.
P.S. Цікаво, оплата комуналки через Portmone в яку категорію потрапить?
Додано: Сер 02 жов, 2024 20:30
Re: Райффайзен Банк
Додано: Сер 02 жов, 2024 20:33
Ні в яку із тих що доступні на цей момент.
Додано: Чет 03 жов, 2024 11:29
RaifHelp, все ж які картки приймають участь у оновленій "Програмі Ще!"?
У вас якось перемішані "власники Карткових рахунків" і самі картки
От у "учасника програми Smart Travel" може бути картка ДваКешбеки, Кредитка Платінум, що прив'язана на один рахунок з ДваКешбеки, може бути і Райфкартка, може бути дебетні Фішка і Сігнейча на одному рахунку...
І шо у такого перця приймає участь в Ще! ?!
От дебетні Фішка і Сігнейча приймають участь в оновленому КБ?
А то поповнювати 2КБ без кредліміту шось не дуже хочеться
із файлу loyalty_rules.pdf, на який посилається МайРайф:
2.1. Учасниками Програми є власники Карткових рахунків - Держателі емітованих Банком Платіжних карток окрім карток FUN-картка, Exclusive, а також окрім клієнтів, які є учасниками програми Smart Travel.
|