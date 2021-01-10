По багатому. Єуропейський банк може собі дозволити.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 жов, 2024 12:33
По багатому. Єуропейський банк може собі дозволити.
Додано: Чет 03 жов, 2024 15:40
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