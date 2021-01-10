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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 жов, 2024 12:33
По багатому. Єуропейський банк може собі дозволити.
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Ромасик
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Додано: Чет 03 жов, 2024 15:40
Arbitr Вітаємо!
Бонуси за програмою лояльності нараховуються за розрахунки будь-якою кредитною карткою, в тому числі і карткою "100 днів".
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
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RaifHelp
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Додано: Чет 03 жов, 2024 16:05
RaifHelp написав:Arbitr
Вітаємо!
Бонуси за програмою лояльності нараховуються за розрахунки будь-якою кредитною карткою, в тому числі і карткою "100 днів".
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
Точно-точно? Навіть за розрахунки карткою Fishback 2.0?
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Кочевник
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Додано: Чет 03 жов, 2024 17:12
RaifHelp написав:Arbitr
Вітаємо!
Бонуси за програмою лояльності нараховуються за розрахунки будь-якою кредитною карткою, в тому числі і карткою "100 днів".
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
А за разрахунки карткою АТБ без кред ліміту?
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vollena71
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