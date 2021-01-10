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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 196197198199

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.6 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
6
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
10
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 12:33

  Amethyst написав:
  RaifHelp написав:Обирати можна будь-які 2 категорії у застосунку"MyRaif", але після активації програми "ЩЕ"в додатку "Raiffeisen Online".
У банки використовується одночасно ТРИ застосунки, у двох є навіть перемикач з одного заст-ка на інший. Це бімба !! 8) :lol:

По багатому. Єуропейський банк може собі дозволити.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 15:40

Arbitr Вітаємо!
Бонуси за програмою лояльності нараховуються за розрахунки будь-якою кредитною карткою, в тому числі і карткою "100 днів".
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 16:05

  RaifHelp написав:Arbitr Вітаємо!
Бонуси за програмою лояльності нараховуються за розрахунки будь-якою кредитною карткою, в тому числі і карткою "100 днів".
З повагою та турботою, фахівець Оксана.

Точно-точно? Навіть за розрахунки карткою Fishback 2.0?
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 17:12

  RaifHelp написав:Arbitr Вітаємо!
Бонуси за програмою лояльності нараховуються за розрахунки будь-якою кредитною карткою, в тому числі і карткою "100 днів".
З повагою та турботою, фахівець Оксана.

А за разрахунки карткою АТБ без кред ліміту?
vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 18:24

Amethyst
Добрий день!
В програмі лояльності приймаються усі картки Банку окрім Fun-картки та картки Visa Infinite, що випущена в пакеті Exclusive.
До прикладу: якщо у Вас в рамках пакету Exclusive відкрита карта Visa Infinite та картка Visa Fishka, то кешбек буде нараховуватись тільки по картці Visa Fishka. За розрахунки карткою Visa Infinite Ви будете отримувати милі в рамках SmartTravel.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 18:26

Кочевник
Добрий день!
Картка Fishback та інші кредитні картки також приймають участь в програмі лояльності.

З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 18:33

vollena71
Вітаємо!
В програмі лояльності приймають участь дебетні картки ( АТБ/Visa Fishka) в умовах пакетів послуг «Райфакартка». Категорії для вибору:
► 2% - Продукти та супермаркети;
► 2% - Аптеки;
► 3% - Кафе та ресторани;
► 5% - Усе для дому;
► 7% - Таксі;
► 20% - Спорт.
Обирати категорії можна легко та швидко у Вашому мобільному додатку "MyRaif", після активації програми "ЩЕ" застосунку "Raiffeisen Online". Для вибору доступні будь-які 2 категорії на Ваш вибір, із запропонованого переліку.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 19:03

Re: Райффайзен Банк

  AZTECA написав:Вообще удивляет весь этот зоопарк приложений с разной функциональностью. В одном подключаешь программу "ЩЕ!", а в другом выбираешь категории кешбека...

Так наоборот, это поясняет зачем нужно минимум два. Вот два одинаковых - это было бы странно. И другие функции у них тоже разделены. У них даже работа ссылки на их скачивание, которую требуют отработать в отделении и без этого менеджеры отказываются что-то делать, разная: одна через WiFi отделения работает, а у другой хост не ресолвится и нужно выходить из отделения и искать какой-то другой Интернет. Как это всё разнообразие в одно приложение запихнуть?
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 20:03

RaifHelp дякую, тоді в чому зараз переваги карти Два кешбека у порівнянні з 100 днів для клієнта?
Arbitr
 
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