По багатому. Єуропейський банк може собі дозволити.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 жов, 2024 12:33
По багатому. Єуропейський банк може собі дозволити.
Додано: Чет 03 жов, 2024 15:40
Arbitr Вітаємо!
Бонуси за програмою лояльності нараховуються за розрахунки будь-якою кредитною карткою, в тому числі і карткою "100 днів".
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
Додано: Чет 03 жов, 2024 16:05
Додано: Чет 03 жов, 2024 17:12
Додано: Чет 03 жов, 2024 18:24
Amethyst
Добрий день!
В програмі лояльності приймаються усі картки Банку окрім Fun-картки та картки Visa Infinite, що випущена в пакеті Exclusive.
До прикладу: якщо у Вас в рамках пакету Exclusive відкрита карта Visa Infinite та картка Visa Fishka, то кешбек буде нараховуватись тільки по картці Visa Fishka. За розрахунки карткою Visa Infinite Ви будете отримувати милі в рамках SmartTravel.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
Додано: Чет 03 жов, 2024 18:26
Кочевник
Добрий день!
Картка Fishback та інші кредитні картки також приймають участь в програмі лояльності.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
Додано: Чет 03 жов, 2024 18:33
vollena71
Вітаємо!
В програмі лояльності приймають участь дебетні картки ( АТБ/Visa Fishka) в умовах пакетів послуг «Райфакартка». Категорії для вибору:
► 2% - Продукти та супермаркети;
► 2% - Аптеки;
► 3% - Кафе та ресторани;
► 5% - Усе для дому;
► 7% - Таксі;
► 20% - Спорт.
Обирати категорії можна легко та швидко у Вашому мобільному додатку "MyRaif", після активації програми "ЩЕ" застосунку "Raiffeisen Online". Для вибору доступні будь-які 2 категорії на Ваш вибір, із запропонованого переліку.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
Додано: Чет 03 жов, 2024 19:03
Re: Райффайзен Банк
Так наоборот, это поясняет зачем нужно минимум два. Вот два одинаковых - это было бы странно. И другие функции у них тоже разделены. У них даже работа ссылки на их скачивание, которую требуют отработать в отделении и без этого менеджеры отказываются что-то делать, разная: одна через WiFi отделения работает, а у другой хост не ресолвится и нужно выходить из отделения и искать какой-то другой Интернет. Как это всё разнообразие в одно приложение запихнуть?
Додано: Чет 03 жов, 2024 20:03
RaifHelp дякую, тоді в чому зараз переваги карти Два кешбека у порівнянні з 100 днів для клієнта?
Додано: П'ят 04 жов, 2024 00:41
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