Вже років 100 нічого не тягнув, мені СЕПу вистачає
Спробуйте
Може типу на голду від 500грн зайде без коміс
Всі коміс воно ДО підтвердження пише
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 жов, 2024 00:50
Вже років 100 нічого не тягнув, мені СЕПу вистачає
Спробуйте
Може типу на голду від 500грн зайде без коміс
Всі коміс воно ДО підтвердження пише
Додано: П'ят 04 жов, 2024 09:03
Re: Райффайзен Банк
Питання до представника банку. Чим відрізняється кредитна карта хочу карта та 2 кешбека? Золоті бали нараховуються в мастеркард більше?
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