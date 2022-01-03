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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 197198199200

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.6 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
6
2- Погане. Некомпетентне.
3%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
10
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 00:50

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:
  RaifHelp написав: у застосунку"MyRaif",

в додатку "Raiffeisen Online"
У банки використовується одночасно ТРИ застосунки,
Це бімба

ну і в якому з них працює р2р-тягнучка (щоб з іншого банку на Райфкартку без комісії) ?

Вже років 100 нічого не тягнув, мені СЕПу вистачає
Спробуйте
https://secure.platononline.com/payment ... HYSP2KBYMQ
Може типу на голду від 500грн зайде без коміс
Всі коміс воно ДО підтвердження пише
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 09:03

Re: Райффайзен Банк

Питання до представника банку. Чим відрізняється кредитна карта хочу карта та 2 кешбека? Золоті бали нараховуються в мастеркард більше?
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 14:50

Arbitr
Добрий день!
Розмір кешбеку на період жовтня по всім карткам однаковий. Щодо кредитної карти "Два кешбеки" вона дообслуговується, умови діють для існуючих клієнтів.
Переваги по кредитній картці "100 днів": до 100 днів без сплати % (за безготівковими операціями покупки), крута відсоткова ставка, без плати за обслуговування.
Актуальна інформація, щодо умов кредитних карт опублікована на офіційному сайті, в тому числі всі новини активно оновлюються в соціальних мережах на сторінці Банку. Залишаємо посилання: https://raiffeisen.ua/uk/aem/pryvatnym- ... artky.html.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 15:01

tarasum
Добрий день!
Кредитна картка "Два кешбеки" дообслуговується та умови діють для існуючих клієнтів. Зауважимо, що наразі кешбек по всім кредитним карткам однаковий.
Умови по кредитній картці " Хочу-картка 2.0" : 2 безкоштовних зняття щомісяця в банкоматах Райффайзен Банку (для Тарифної моделі «Хочу-картка 2.0»); пільговий період – до 57 днів. Більше детально можна дізнатись на сайті за посиланням: https://raiffeisen.ua/privatnim-osobam/ ... -kartka-20.
На жаль, кредитні картки будуть відключені від програми Mastercard Більше.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
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