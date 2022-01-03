Вже років 100 нічого не тягнув, мені СЕПу вистачає
Спробуйте
Може типу на голду від 500грн зайде без коміс
Всі коміс воно ДО підтвердження пише
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 00:50
Вже років 100 нічого не тягнув, мені СЕПу вистачає
Спробуйте
Може типу на голду від 500грн зайде без коміс
Всі коміс воно ДО підтвердження пише
Додано: П'ят 04 жов, 2024 09:03
Re: Райффайзен Банк
Питання до представника банку. Чим відрізняється кредитна карта хочу карта та 2 кешбека? Золоті бали нараховуються в мастеркард більше?
Додано: П'ят 04 жов, 2024 14:50
Arbitr
Добрий день!
Розмір кешбеку на період жовтня по всім карткам однаковий. Щодо кредитної карти "Два кешбеки" вона дообслуговується, умови діють для існуючих клієнтів.
Переваги по кредитній картці "100 днів": до 100 днів без сплати % (за безготівковими операціями покупки), крута відсоткова ставка, без плати за обслуговування.
Актуальна інформація, щодо умов кредитних карт опублікована на офіційному сайті, в тому числі всі новини активно оновлюються в соціальних мережах на сторінці Банку. Залишаємо посилання:
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
Додано: П'ят 04 жов, 2024 15:01
tarasum
Добрий день!
Кредитна картка "Два кешбеки" дообслуговується та умови діють для існуючих клієнтів. Зауважимо, що наразі кешбек по всім кредитним карткам однаковий.
Умови по кредитній картці " Хочу-картка 2.0" : 2 безкоштовних зняття щомісяця в банкоматах Райффайзен Банку (для Тарифної моделі «Хочу-картка 2.0»); пільговий період – до 57 днів. Більше детально можна дізнатись на сайті за посиланням:
На жаль, кредитні картки будуть відключені від програми Mastercard Більше.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
Додано: П'ят 04 жов, 2024 17:01
В хочу карті 2.0 можна 2 рази безкоштовно знімати кредитні кошти у власному банкоматі? Дане зняття входить у пільговий період?
З якої дати відключають картки від Мастеркард більше?
Додано: П'ят 04 жов, 2024 18:08
tarasum
Однією з переваг кредитної картки “Хочу-картка 2.0” є можливість здійснити 2 безкоштовних зняття готівки (кредитних коштів) щомісяця в банкоматах Райффайзен Банку. Зазначимо, що пільговий період не поширюється на операції зняття готівки, комісії, проценти тощо.
Програма Mastercard Більше буде відключена до кінця року.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
Додано: П'ят 04 жов, 2024 19:04
Re: Райффайзен Банк
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