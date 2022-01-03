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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 197198199200

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.6 5 36
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
6
2- Погане. Некомпетентне.
6%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
10
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 00:50

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:
  RaifHelp написав: у застосунку"MyRaif",

в додатку "Raiffeisen Online"
У банки використовується одночасно ТРИ застосунки,
Це бімба

ну і в якому з них працює р2р-тягнучка (щоб з іншого банку на Райфкартку без комісії) ?

Вже років 100 нічого не тягнув, мені СЕПу вистачає
Спробуйте
https://secure.platononline.com/payment ... HYSP2KBYMQ
Може типу на голду від 500грн зайде без коміс
Всі коміс воно ДО підтвердження пише
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 09:03

Re: Райффайзен Банк

Питання до представника банку. Чим відрізняється кредитна карта хочу карта та 2 кешбека? Золоті бали нараховуються в мастеркард більше?
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 14:50

Arbitr
Добрий день!
Розмір кешбеку на період жовтня по всім карткам однаковий. Щодо кредитної карти "Два кешбеки" вона дообслуговується, умови діють для існуючих клієнтів.
Переваги по кредитній картці "100 днів": до 100 днів без сплати % (за безготівковими операціями покупки), крута відсоткова ставка, без плати за обслуговування.
Актуальна інформація, щодо умов кредитних карт опублікована на офіційному сайті, в тому числі всі новини активно оновлюються в соціальних мережах на сторінці Банку. Залишаємо посилання: https://raiffeisen.ua/uk/aem/pryvatnym- ... artky.html.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 15:01

tarasum
Добрий день!
Кредитна картка "Два кешбеки" дообслуговується та умови діють для існуючих клієнтів. Зауважимо, що наразі кешбек по всім кредитним карткам однаковий.
Умови по кредитній картці " Хочу-картка 2.0" : 2 безкоштовних зняття щомісяця в банкоматах Райффайзен Банку (для Тарифної моделі «Хочу-картка 2.0»); пільговий період – до 57 днів. Більше детально можна дізнатись на сайті за посиланням: https://raiffeisen.ua/privatnim-osobam/ ... -kartka-20.
На жаль, кредитні картки будуть відключені від програми Mastercard Більше.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 17:01

  RaifHelp написав:tarasum
Добрий день!
Кредитна картка "Два кешбеки" дообслуговується та умови діють для існуючих клієнтів. Зауважимо, що наразі кешбек по всім кредитним карткам однаковий.
Умови по кредитній картці " Хочу-картка 2.0" : 2 безкоштовних зняття щомісяця в банкоматах Райффайзен Банку (для Тарифної моделі «Хочу-картка 2.0»); пільговий період – до 57 днів. Більше детально можна дізнатись на сайті за посиланням: https://raiffeisen.ua/privatnim-osobam/ ... -kartka-20.
На жаль, кредитні картки будуть відключені від програми Mastercard Більше.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.

В хочу карті 2.0 можна 2 рази безкоштовно знімати кредитні кошти у власному банкоматі? Дане зняття входить у пільговий період?
З якої дати відключають картки від Мастеркард більше?
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 18:08

tarasum
Однією з переваг кредитної картки “Хочу-картка 2.0” є можливість здійснити 2 безкоштовних зняття готівки (кредитних коштів) щомісяця в банкоматах Райффайзен Банку. Зазначимо, що пільговий період не поширюється на операції зняття готівки, комісії, проценти тощо.
Програма Mastercard Більше буде відключена до кінця року.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 19:04

Re: Райффайзен Банк

  RaifHelp написав:Розмір кешбеку на період жовтня по всім карткам однаковий. Щодо кредитної карти "Два кешбеки" вона дообслуговується, умови діють для існуючих клієнтів.

Тому і цікавлять актуальні пропозиції.
Перехід на, наприклад, тариф "100 днів" тільки через відвідання відділення?
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 19:29

  RaifHelp написав:tarasum
Кредитна картка "Два кешбеки" дообслуговується та умови діють для існуючих клієнтів.

Чи можна з 2КБ перейти на 100 днів?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 17:23

Arbitr
Вітаємо!
Для можливості зміни тарифного плану по кредитній картці, необхідно завітати у відділення Райфу з паспортом та ідентифікаційним кодом.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 17:34

Ромасик
Добрий день!
Для зміни тарифної моделі повинні бути виконані певні умови, дану інформацію зможуть перевірити співробітники відідлення.
Звертаємо увагу, що при зміні тарифу на "КК 100 днів" пільговий період почне діяти після повного погашення заборгованості по картковому рахунку кредитної картки з дати першої операції покупки.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
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