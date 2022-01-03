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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 жов, 2024 11:15
RaifHelp А як зараз на рахунок зняття власних коштів у чужих банкоматах з Райфкарти, раніше було 10 т., а зараз? В квітні так попав на комісію, тому що зняв більше 10 т в чужому АТМ.
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