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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 жов, 2024 11:15
RaifHelp А як зараз на рахунок зняття власних коштів у чужих банкоматах з Райфкарти, раніше було 10 т., а зараз? В квітні так попав на комісію, тому що зняв більше 10 т в чужому АТМ.
Додано: Нед 06 жов, 2024 11:52
melkh Вітаємо!
Наразі комісія за зняття готівки в банкоматах українських банків з нашого боку відсутня. Проте, банк, що обслуговує банкомат, може встановлювати власну комісію - інформація щодо її наявності та розміру зазвичай відображається на екрані перед проведенням операції.
З актуальними тарифами банку Ви можете ознайомитись на нашому офіційному сайті за посиланням:
З повагою та турботою, фахівець Валерія.
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