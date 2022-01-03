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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 198199200201

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.6 5 36
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
6
2- Погане. Некомпетентне.
6%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
10
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 11:15

RaifHelp А як зараз на рахунок зняття власних коштів у чужих банкоматах з Райфкарти, раніше було 10 т., а зараз? В квітні так попав на комісію, тому що зняв більше 10 т в чужому АТМ.
melkh
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 11:52

melkh Вітаємо!

Наразі комісія за зняття готівки в банкоматах українських банків з нашого боку відсутня. Проте, банк, що обслуговує банкомат, може встановлювати власну комісію - інформація щодо її наявності та розміру зазвичай відображається на екрані перед проведенням операції.

З актуальними тарифами банку Ви можете ознайомитись на нашому офіційному сайті за посиланням: https://raiffeisen.ua/documents/privatn ... govuvannya

З повагою та турботою, фахівець Валерія.
RaifHelp
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