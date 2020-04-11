Наразі комісія за зняття готівки в банкоматах українських банків з нашого боку відсутня. Проте, банк, що обслуговує банкомат, може встановлювати власну комісію - інформація щодо її наявності та розміру зазвичай відображається на екрані перед проведенням операції.
Arbitr Вітаємо! Райф вже займається впровадженням даного продукту, але нам потрібно трохи більше часу, щоб зробити його максимально зручним для використання. Навіть, якщо Ви зараз користуєтесь послугами іншого Банку для накопичення кешбеку, у застосунку «Дія» залишається можливість в будь-який момент змінити Банк. Тож, Ви можете легко обрати Райф, коли ми там з'явимось. З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp написав:Arbitr якщо Ви зараз користуєтесь послугами іншого Банку для накопичення кешбеку, у застосунку «Дія» залишається можливість в будь-який момент змінити Банк. Тож, Ви можете легко обрати Райф, коли ми там з'явимось. З повагою і турботою, фахівець Інна.
А для чого? Що це змінить у нарахуванні кешбеку? Який цимес для користувача?
RaifHelp написав:Arbitr якщо Ви зараз користуєтесь послугами іншого Банку для накопичення кешбеку, у застосунку «Дія» залишається можливість в будь-який момент змінити Банк. Тож, Ви можете легко обрати Райф, коли ми там з'явимось. З повагою і турботою, фахівець Інна.
А для чого? Що це змінить у нарахуванні кешбеку? Який цимес для користувача?
Пропоную запровадити кешбек 10% для оплати комуналки з ЗвУ-картки