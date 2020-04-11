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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 жов, 2024 07:48
При зміні тарифу кредитної карти на 100 днів,карта буде замінена на нову? Чи залишається без змін?
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tarasum
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