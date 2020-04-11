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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 жов, 2024 07:48
При зміні тарифу кредитної карти на 100 днів,карта буде замінена на нову? Чи залишається без змін?
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tarasum
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Додано: Сер 09 жов, 2024 11:52
Чи отримав хтось обіцяний сертифікат АТБ? По правилах акції мав бути до 9го, досі немає.
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Eldarien
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Додано: Сер 09 жов, 2024 12:25
tarasum Добрий день!
Зміна картки відбувається за бажанням Клієнта, тобто може залишитися попередня або бути видана нова.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
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RaifHelp
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Додано: Сер 09 жов, 2024 12:55
Eldarien написав:
Чи отримав хтось обіцяний сертифікат АТБ? По правилах акції мав бути до 9го, досі немає.
Нажаль - аналогічно.
Що скаже представник банку?
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genalutsk
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Додано: Сер 09 жов, 2024 13:01
genalutsk написав:
Що скаже представник банку?
Я не розумію, що ви возитесь з цим недобанком. Почитайте відгуки на Мінфіні //minfin.com.ua/company/aval/review. Це ж установа, що "ложила" на клієнтів та їх думки. Що хочуть то й роблять, щось довести неможливо.
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edgar_po
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