RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 199200201202

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.6 5 36
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
6
2- Погане. Некомпетентне.
6%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
10
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 07:48

Re: Райффайзен Банк

При зміні тарифу кредитної карти на 100 днів,карта буде замінена на нову? Чи залишається без змін?
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 688
З нами з: 16.10.18
Подякував: 90 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 11:52

Re: Райффайзен Банк

Чи отримав хтось обіцяний сертифікат АТБ? По правилах акції мав бути до 9го, досі немає.
Eldarien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 69
З нами з: 22.05.20
Подякував: 22 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 12:25

tarasum Добрий день!
Зміна картки відбувається за бажанням Клієнта, тобто може залишитися попередня або бути видана нова.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 102
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 12:55

  Eldarien написав:Чи отримав хтось обіцяний сертифікат АТБ? По правилах акції мав бути до 9го, досі немає.

Нажаль - аналогічно.
Що скаже представник банку?
genalutsk
 
Повідомлень: 24
З нами з: 06.05.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 13:01

Re: Райффайзен Банк

  genalutsk написав:Що скаже представник банку?

Я не розумію, що ви возитесь з цим недобанком. Почитайте відгуки на Мінфіні //minfin.com.ua/company/aval/review. Це ж установа, що "ложила" на клієнтів та їх думки. Що хочуть то й роблять, щось довести неможливо.
edgar_po
 
Повідомлень: 421
З нами з: 09.04.16
Подякував: 27 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 199200201202
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Eldarien, S i m і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ідея Банк 1 ... 64, 65, 66
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 12:01
658 407987
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 22:16
1finanсier
Кредитвест Банк 1 ... 9, 10, 11
sens » Вів 05 січ, 2021 22:08
103 38033
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 17:34
Amethyst
Асвіо Банк 1, 2, 3, 4
Investor_K » Суб 11 кві, 2020 12:52
30 9326
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 жов, 2024 11:31
nord

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.