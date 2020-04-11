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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 жов, 2024 07:48
Re: Райффайзен Банк
При зміні тарифу кредитної карти на 100 днів,карта буде замінена на нову? Чи залишається без змін?
Додано: Сер 09 жов, 2024 11:52
Re: Райффайзен Банк
Чи отримав хтось обіцяний сертифікат АТБ? По правилах акції мав бути до 9го, досі немає.
Додано: Сер 09 жов, 2024 12:25
tarasum Добрий день!
Зміна картки відбувається за бажанням Клієнта, тобто може залишитися попередня або бути видана нова.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
Додано: Сер 09 жов, 2024 12:55
Додано: Сер 09 жов, 2024 13:01
Re: Райффайзен Банк
Додано: Сер 09 жов, 2024 13:56
Цікаве чтиво, дякую.
Схоже на те, що банк всіляко позбавляється дрібних роздрібних клієнтів, що тільки ходять і нагружають відділення, а доходу з них мало.
Позакривали більшість відділень.
В моєму місті з 12 лишилось одне центральне. Працівникам, що дійсно працюють, а не доповідають керівництву наверх в нескінчених онлайн мітингах, що в банку все прекрасно, створили нестерпні умови і вони и звільняються, маючи багаторічний досвід.
Масово розривають ділові стосунки з дрібними клієнтами. Думають, що завжди будуть мати дохід з великих корпоративних клієнтів, які приносять значний дохід зараз.
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