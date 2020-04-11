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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 199200201202

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Райффайзен Банк 3.6 5 36
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
6
2- Погане. Некомпетентне.
6%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
10
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 07:48

Re: Райффайзен Банк

При зміні тарифу кредитної карти на 100 днів,карта буде замінена на нову? Чи залишається без змін?
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 11:52

Re: Райффайзен Банк

Чи отримав хтось обіцяний сертифікат АТБ? По правилах акції мав бути до 9го, досі немає.
Eldarien
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 12:25

tarasum Добрий день!
Зміна картки відбувається за бажанням Клієнта, тобто може залишитися попередня або бути видана нова.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 12:55

  Eldarien написав:Чи отримав хтось обіцяний сертифікат АТБ? По правилах акції мав бути до 9го, досі немає.

Нажаль - аналогічно.
Що скаже представник банку?
genalutsk
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 13:01

Re: Райффайзен Банк

  genalutsk написав:Що скаже представник банку?

Я не розумію, що ви возитесь з цим недобанком. Почитайте відгуки на Мінфіні //minfin.com.ua/company/aval/review. Це ж установа, що "ложила" на клієнтів та їх думки. Що хочуть то й роблять, щось довести неможливо.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 13:56

  edgar_po написав:
  genalutsk написав:Що скаже представник банку?

Я не розумію, що ви возитесь з цим недобанком. Почитайте відгуки на Мінфіні //minfin.com.ua/company/aval/review. Це ж установа, що "ложила" на клієнтів та їх думки. Що хочуть то й роблять, щось довести неможливо.

Цікаве чтиво, дякую.
Схоже на те, що банк всіляко позбавляється дрібних роздрібних клієнтів, що тільки ходять і нагружають відділення, а доходу з них мало.
Позакривали більшість відділень.
В моєму місті з 12 лишилось одне центральне. Працівникам, що дійсно працюють, а не доповідають керівництву наверх в нескінчених онлайн мітингах, що в банку все прекрасно, створили нестерпні умови і вони и звільняються, маючи багаторічний досвід.
Масово розривають ділові стосунки з дрібними клієнтами. Думають, що завжди будуть мати дохід з великих корпоративних клієнтів, які приносять значний дохід зараз.
citramon
 
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