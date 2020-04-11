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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 жов, 2024 07:48
При зміні тарифу кредитної карти на 100 днів,карта буде замінена на нову? Чи залишається без змін?
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tarasum
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Додано: Сер 09 жов, 2024 11:52
Чи отримав хтось обіцяний сертифікат АТБ? По правилах акції мав бути до 9го, досі немає.
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Eldarien
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Додано: Сер 09 жов, 2024 12:25
tarasum Добрий день!
Зміна картки відбувається за бажанням Клієнта, тобто може залишитися попередня або бути видана нова.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
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RaifHelp
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Додано: Сер 09 жов, 2024 12:55
Eldarien написав:
Чи отримав хтось обіцяний сертифікат АТБ? По правилах акції мав бути до 9го, досі немає.
Нажаль - аналогічно.
Що скаже представник банку?
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genalutsk
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Додано: Сер 09 жов, 2024 13:01
genalutsk написав:
Що скаже представник банку?
Я не розумію, що ви возитесь з цим недобанком. Почитайте відгуки на Мінфіні //minfin.com.ua/company/aval/review. Це ж установа, що "ложила" на клієнтів та їх думки. Що хочуть то й роблять, щось довести неможливо.
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edgar_po
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Додано: Сер 09 жов, 2024 13:56
edgar_po написав: genalutsk написав:
Що скаже представник банку?
Я не розумію, що ви возитесь з цим недобанком. Почитайте відгуки на Мінфіні //minfin.com.ua/company/aval/review. Це ж установа, що "ложила" на клієнтів та їх думки. Що хочуть то й роблять, щось довести неможливо.
Цікаве чтиво, дякую.
Схоже на те, що банк всіляко позбавляється дрібних роздрібних клієнтів, що тільки ходять і нагружають відділення, а доходу з них мало.
Позакривали більшість відділень.
В моєму місті з 12 лишилось одне центральне. Працівникам, що дійсно працюють, а не доповідають керівництву наверх в нескінчених онлайн мітингах, що в банку все прекрасно, створили нестерпні умови і вони и звільняються, маючи багаторічний досвід.
Масово розривають ділові стосунки з дрібними клієнтами. Думають, що завжди будуть мати дохід з великих корпоративних клієнтів, які приносять значний дохід зараз.
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citramon
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Додано: Сер 09 жов, 2024 16:53
Коли поважна та турботлива фахівець Оксана надасть інформацію щодо акційних сертифікатів в атб?
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Boundless
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Додано: Сер 09 жов, 2024 17:05
Eldarien
Добрий день!
Щиро вдячні, що берете участь в акціях від нашого Банку. Ваша активність надихає нас працювати в такому ж темпі й надалі, адже ми прагнемо, щоб наші клієнти були задоволеними від співпраці з Райфом.
Зі свого боку уточнили інформацію щодо термінів відправки сертифікатів: надсилання відбудеться з 11.10. Перепрошуємо за затримку та сподіваємось на Ваше розуміння.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
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RaifHelp
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Додано: Сер 09 жов, 2024 17:34
citramon написав:
Пройшов тиждень
Ситуація повторюється майже один в один.
Так само працює лише одна каса із трьох. На дверях каси так само написано, що перерва з 14 до 15, до якої години працює каса не вказано. В касі працює стажер з наставником.
В загальній черзі і бабусі, яким треба зняти пенсію з картки(чомусь ніхто із співробітників банку не допоміг їм скористатись банкоматом), і клієнти з призначеною зустріччю, і клієнти просто з вулиці. Всі незадоволені, що черга повільно рухається. Всі висловлюються - хтось пошепки, хтось вголос.
о 16.45 каса без попередження закривається, касири просто опускають жовту шторку на вікні каси. Люди із черги розходяться, дехто як завжди залишається чогось чекати, сидячи на вже облізлих дермантинових 'диванах'. І о диво, з\являється недавно призначена начальниця відділення, із претензіями до тих, хто залишився. Розповідає, що в країні війна і через це в них кадровий голод, що нема кому працювати, що в неї в відділенні запис на певний час не працює ( а нам тут вище рекламувала фахівець Оксана цю дуже зручну можливість). Вішає локшину людям на вуха, ніби ніхто не знає, що тут суто жіночий колектив, який дійсно чомусь в значній кількості нещодавно звільнився,але точно не через війну, бо багато нових обличь спостерігаються серед працівників. Вимагає, щоб люди розходились і заявляє, що незадоволена, що вони тут розсілися в той час, коли вона стоїть
От така казка, малята.
Вітаємо. Нам щиро шкода, що ми не змогли виправдати Ваших очікувань щодо сервісу. Прагнемо працювати таким чином, щоб наші Клієнти завжди залишались задоволеними та отримували виключно позитивні емоції під час відвідування відділення.
Ми б дуже хотіли проаналізувати ситуацію з метою уникнення в подальшому таких прикрих випадків, а тому будемо вдячні, якщо Ви вкажете, у відділенні якого міста це сталось.
З повагою і турботою, фахівець Валерія.
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RaifHelp
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