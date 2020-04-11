citramon написав:

Пройшов тижденьСитуація повторюється майже один в один.Так само працює лише одна каса із трьох. На дверях каси так само написано, що перерва з 14 до 15, до якої години працює каса не вказано. В касі працює стажер з наставником.В загальній черзі і бабусі, яким треба зняти пенсію з картки(чомусь ніхто із співробітників банку не допоміг їм скористатись банкоматом), і клієнти з призначеною зустріччю, і клієнти просто з вулиці. Всі незадоволені, що черга повільно рухається. Всі висловлюються - хтось пошепки, хтось вголос.о 16.45 каса без попередження закривається, касири просто опускають жовту шторку на вікні каси. Люди із черги розходяться, дехто як завжди залишається чогось чекати, сидячи на вже облізлих дермантинових 'диванах'. І о диво, з\являється недавно призначена начальниця відділення, із претензіями до тих, хто залишився. Розповідає, що в країні війна і через це в них кадровий голод, що нема кому працювати, що в неї в відділенні запис на певний час не працює ( а нам тут вище рекламувала фахівець Оксана цю дуже зручну можливість). Вішає локшину людям на вуха, ніби ніхто не знає, що тут суто жіночий колектив, який дійсно чомусь в значній кількості нещодавно звільнився,але точно не через війну, бо багато нових обличь спостерігаються серед працівників. Вимагає, щоб люди розходились і заявляє, що незадоволена, що вони тут розсілися в той час, коли вона стоїтьОт така казка, малята.