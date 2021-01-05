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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 жов, 2024 21:48
Вирішив закрити рахунок. Все одно перестав користуватись, мабуть, ще до початку повномасштабної війни. Написав в чат і миттєво отримав відповідь, що буде закрито. Навіть не поцікавились що, чому, і т.ін. Зате швидко
Додано: П'ят 11 жов, 2024 01:15
Додано: Нед 13 жов, 2024 08:55
Re: Райффайзен Банк
Подскажите, а где в новом МайРайф переказ на IBAN.
Или тут пока такого нема?
Додано: Нед 13 жов, 2024 13:13
ВIВ Добрий день!
Наразі функція здійснення переказу за реквізитами в MyRaif відсутня. Ми активно працюємо над додаванням нових функцій.
Ви можете здійснити переказ за реквізитами IBAN у додатку Raiffeisen Online: Платежі - За реквізитами IBAN.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
Додано: Нед 13 жов, 2024 13:31
ВIВ
Але майте на увазі, що операція буде показана у Вас після здійснення платежу як "З картки на картку", а у детальній інформації по платежу, у Вас буде вказано платіж з Вашої КАРТКИ, а не Вашого рахунку IBAN. Це така високотехнологічна фічобага з цього банку. Розділення понять розрахунковий рахунок і картка, тут немає (з тієї ж причини чому немає розділення лімітів безготівкових операцій).
Абсолютно всі платежі йдуть з конкретної картки.
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