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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 200201202203

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.6 5 36
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
6
2- Погане. Некомпетентне.
6%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
10
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 21:48

Вирішив закрити рахунок. Все одно перестав користуватись, мабуть, ще до початку повномасштабної війни. Написав в чат і миттєво отримав відповідь, що буде закрито. Навіть не поцікавились що, чому, і т.ін. Зате швидко :-)
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 01:15

  citramon написав:Так от, поки я стояв годину в черзі

декілька людей хотіли знять 12 тисяч гривень з рахкнку, в якості дозволненої видаткової місячної операції, в разі арешту рахунків виконавчою службою.
опа...
почалось?
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 08:55

Re: Райффайзен Банк

Подскажите, а где в новом МайРайф переказ на IBAN.
Или тут пока такого нема?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 13:13

ВIВ Добрий день!
Наразі функція здійснення переказу за реквізитами в MyRaif відсутня. Ми активно працюємо над додаванням нових функцій.
Ви можете здійснити переказ за реквізитами IBAN у додатку Raiffeisen Online: Платежі - За реквізитами IBAN.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 13:31

  RaifHelp написав:ВIВ Добрий день!
Наразі функція здійснення переказу за реквізитами в MyRaif відсутня. Ми активно працюємо над додаванням нових функцій.
Ви можете здійснити переказ за реквізитами IBAN у додатку Raiffeisen Online: Платежі - За реквізитами IBAN.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.

ВIВ
Але майте на увазі, що операція буде показана у Вас після здійснення платежу як "З картки на картку", а у детальній інформації по платежу, у Вас буде вказано платіж з Вашої КАРТКИ, а не Вашого рахунку IBAN. Це така високотехнологічна фічобага з цього банку. Розділення понять розрахунковий рахунок і картка, тут немає (з тієї ж причини чому немає розділення лімітів безготівкових операцій).
Абсолютно всі платежі йдуть з конкретної картки. :mrgreen:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 14:07

  _Mykola_ написав:
  RaifHelp написав:ВIВ Добрий день!
Наразі функція здійснення переказу за реквізитами в MyRaif відсутня. Ми активно працюємо над додаванням нових функцій.
Ви можете здійснити переказ за реквізитами IBAN у додатку Raiffeisen Online: Платежі - За реквізитами IBAN.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.

ВIВ
Але майте на увазі, що операція буде показана у Вас після здійснення платежу як "З картки на картку", а у детальній інформації по платежу, у Вас буде вказано платіж з Вашої КАРТКИ, а не Вашого рахунку IBAN. Це така високотехнологічна фічобага з цього банку. Розділення понять розрахунковий рахунок і картка, тут немає (з тієї ж причини чому немає розділення лімітів безготівкових операцій).
Абсолютно всі платежі йдуть з конкретної картки. :mrgreen:

Таак, абсолютно. Це дуже погано!
Особливо коли повводили обмеження на карткові операції. І не зрозуміло куди відносити внутрішньобанківськи перекази між родичами або друзями, бо вони офомлюються при ініціалізації як переказ по номеру картки, хоча наврядчи тут задіяно страховий депозит в МПС або послуги СЕП :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 19:15

  Успіх написав:Читаю і дивуюсь))

Стільки "танців з бубном", стільки не вдоволення...

А що, більше банків нема?
Чи цей якийсь "особливий", що довкола нього треба стільки "танцювати" і намагатись його вдосконалити? :D


банкі є , а нових синіх доларів в них нема :mrgreen:
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 23:20

Re: Райффайзен Банк

  RaifHelp написав:активно працюємо н

Ясно, а смысл вводить на рынок новый софт, если он еще недоделанный?
ВIВ
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