|
|
|
Райффайзен Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 жов, 2024 21:48
Вирішив закрити рахунок. Все одно перестав користуватись, мабуть, ще до початку повномасштабної війни. Написав в чат і миттєво отримав відповідь, що буде закрито. Навіть не поцікавились що, чому, і т.ін. Зате швидко
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3209
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 605 раз.
- Подякували: 468 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 11 жов, 2024 01:15
citramon написав:
Так от, поки я стояв годину в черзі
декілька людей хотіли знять 12 тисяч гривень з рахкнку, в якості дозволненої видаткової місячної операції, в разі арешту рахунків виконавчою службою.
опа...
почалось?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5444
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1729 раз.
- Подякували: 302 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 13 жов, 2024 08:55
Подскажите, а где в новом МайРайф переказ на IBAN.
Или тут пока такого нема?
-
ВIВ
-
-
- Повідомлень: 795
- З нами з: 03.02.21
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 104 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 13 жов, 2024 13:13
ВIВ Добрий день!
Наразі функція здійснення переказу за реквізитами в MyRaif відсутня. Ми активно працюємо над додаванням нових функцій.
Ви можете здійснити переказ за реквізитами IBAN у додатку Raiffeisen Online: Платежі - За реквізитами IBAN.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
-
RaifHelp
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 106
- З нами з: 24.05.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 13 жов, 2024 13:31
ВIВ
RaifHelp написав:ВIВ
Добрий день!
Наразі функція здійснення переказу за реквізитами в MyRaif відсутня. Ми активно працюємо над додаванням нових функцій.
Ви можете здійснити переказ за реквізитами IBAN у додатку Raiffeisen Online: Платежі - За реквізитами IBAN.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
Але майте на увазі, що операція буде показана у Вас після здійснення платежу як "З картки на картку", а у детальній інформації по платежу, у Вас буде вказано платіж з Вашої КАРТКИ, а не Вашого рахунку IBAN. Це така високотехнологічна фічобага з цього банку. Розділення понять розрахунковий рахунок і картка, тут немає (з тієї ж причини чому немає розділення лімітів безготівкових операцій).
Абсолютно всі платежі йдуть з конкретної картки.
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 5218
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 667 раз.
- Подякували: 701 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 13 жов, 2024 14:07
_Mykola_ написав:
ВIВ
RaifHelp написав:ВIВ
Добрий день!
Наразі функція здійснення переказу за реквізитами в MyRaif відсутня. Ми активно працюємо над додаванням нових функцій.
Ви можете здійснити переказ за реквізитами IBAN у додатку Raiffeisen Online: Платежі - За реквізитами IBAN.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
Але майте на увазі, що операція буде показана у Вас після здійснення платежу як "З картки на картку", а у детальній інформації по платежу, у Вас буде вказано платіж з Вашої КАРТКИ, а не Вашого рахунку IBAN. Це така високотехнологічна фічобага з цього банку. Розділення понять розрахунковий рахунок і картка, тут немає (з тієї ж причини чому немає розділення лімітів безготівкових операцій).
Абсолютно всі платежі йдуть з конкретної картки.
Таак, абсолютно. Це дуже погано!
Особливо коли повводили обмеження на карткові операції. І не зрозуміло куди відносити внутрішньобанківськи перекази
між родичами або друзями, бо вони офомлюються при ініціалізації як переказ по номеру картки, хоча наврядчи тут задіяно страховий депозит в МПС або послуги СЕП
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5804
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 439 раз.
- Подякували: 1123 раз.
-
- Профіль
-
2
1
9
Додано: Нед 13 жов, 2024 19:15
Успіх написав:
Читаю і дивуюсь))
Стільки "танців з бубном", стільки не вдоволення...
А що, більше банків нема?
Чи цей якийсь "особливий", що довкола нього треба стільки "танцювати" і намагатись його вдосконалити?
банкі є , а нових синіх доларів в них нема
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 11060
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3253 раз.
- Подякували: 3307 раз.
-
- Профіль
-
1
3
2
Додано: Нед 13 жов, 2024 23:20
RaifHelp написав:
активно працюємо н
Ясно, а смысл вводить на рынок новый софт, если он еще недоделанный?
-
ВIВ
-
-
- Повідомлень: 795
- З нами з: 03.02.21
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 104 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 жов, 2024 05:46
RaifHelp написав:ВIВ
... Ми активно працюємо над додаванням нових функцій...
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
Странно, что у банка нет функции регулярного платежа (по ИБАН-реквизитам, с настраиваемым периодом)...
-
Миша-клиент
-
-
- Повідомлень: 643
- З нами з: 02.11.08
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 жов, 2024 10:21
ВIВ Вітаємо🙂
Розуміємо, що наш додаток є недосконалим, та нові функції та фішечки з кожним оновленням додаються. Основні операції, як і раніше доступні у Raiffeisen Online. Наші спеціалісти постійно його вдосконалюють, вже найближчим часом Ви зможете відчути на собі всю зручність нових функцій.
З повагою і турботою, фахівець Інна.
-
RaifHelp
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 106
- З нами з: 24.05.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2071
|1046459
|
|
|1188
|597975
|
|
|658
|408452
|
|