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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 жов, 2024 14:21
ВIВ написав: RaifHelp написав:
активно працюємо н
Ясно, а смысл вводить на рынок новый софт, если он еще недоделанный?
Еще в середине 2021 года один из топ менеджеров(новый ответственый за ИТ) высказался, что Raiffeisen Online - устаревший продукт, к которому есть много вопросов, поэтому его больше развивать не будут, а выкотят к концу года новый инновационный продукт для физ лиц. Вот уже три года выкатывают
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Додано: Пон 14 жов, 2024 18:45
Господа Когда ожидается распродажа доллара? В этом месяце
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Алексей77
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Додано: Пон 14 жов, 2024 20:39
Алексей77 написав:Господа Когда ожидается распродажа доллара? В этом месяце
Так він і так дешевий ,куди вже дешевше
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lamal
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Додано: Пон 14 жов, 2024 23:34
lamal написав:
Алексей77 написав:Господа Когда ожидается распродажа доллара? В этом месяце
Так він і так дешевий ,куди вже дешевше
есть куда, до 5 ещё далеко...
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