RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 201202203204

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.6 5 36
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
6
2- Погане. Некомпетентне.
6%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
10
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 14:21

  ВIВ написав:
  RaifHelp написав:активно працюємо н

Ясно, а смысл вводить на рынок новый софт, если он еще недоделанный?

Еще в середине 2021 года один из топ менеджеров(новый ответственый за ИТ) высказался, что Raiffeisen Online - устаревший продукт, к которому есть много вопросов, поэтому его больше развивать не будут, а выкотят к концу года новый инновационный продукт для физ лиц. Вот уже три года выкатывают
citramon
 
Повідомлень: 761
З нами з: 30.07.13
Подякував: 25 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 18:45

Господа Когда ожидается распродажа доллара? В этом месяце
Алексей77
 
Повідомлень: 1958
З нами з: 04.12.09
Подякував: 46 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 20:39

Re: Райффайзен Банк

Алексей77 написав:Господа Когда ожидается распродажа доллара? В этом месяце
Так він і так дешевий ,куди вже дешевше
lamal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 463
З нами з: 11.03.21
Подякував: 82 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 23:34

  lamal написав:
Алексей77 написав:Господа Когда ожидается распродажа доллара? В этом месяце
Так він і так дешевий ,куди вже дешевше


есть куда, до 5 ещё далеко... :wink:
S i m
 
Повідомлень: 208
З нами з: 31.01.21
Подякував: 19 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 12:10

  RaifHelp написав:Зі свого боку уточнили інформацію щодо термінів відправки сертифікатів: надсилання відбудеться з 11.10. Перепрошуємо за затримку та сподіваємось на Ваше розуміння.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.

Ну і де?
Eldarien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 70
З нами з: 22.05.20
Подякував: 23 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 12:24

  Eldarien написав:
  RaifHelp написав:Зі свого боку уточнили інформацію щодо термінів відправки сертифікатів: надсилання відбудеться з 11.10. Перепрошуємо за затримку та сподіваємось на Ваше розуміння.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.

Ну і де?

Обіцяють з 11-го по 18-те.
genalutsk
 
Повідомлень: 25
З нами з: 06.05.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 201202203204
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: SHURICK76 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 140, 141, 142
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1416 668841
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 жов, 2024 20:36
moveton
Ідея Банк 1 ... 64, 65, 66
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 12:01
659 408708
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 жов, 2024 12:45
nord
А-Банк 1 ... 206, 207, 208
V2 » Суб 01 січ, 2022 21:06
2072 1046930
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 жов, 2024 12:09
flysoulfly

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.