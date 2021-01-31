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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 201202203204

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.6 5 36
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
6
2- Погане. Некомпетентне.
6%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
10
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 14:21

  ВIВ написав:
  RaifHelp написав:активно працюємо н

Ясно, а смысл вводить на рынок новый софт, если он еще недоделанный?

Еще в середине 2021 года один из топ менеджеров(новый ответственый за ИТ) высказался, что Raiffeisen Online - устаревший продукт, к которому есть много вопросов, поэтому его больше развивать не будут, а выкотят к концу года новый инновационный продукт для физ лиц. Вот уже три года выкатывают
citramon
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 18:45

Господа Когда ожидается распродажа доллара? В этом месяце
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 20:39

Re: Райффайзен Банк

Алексей77 написав:Господа Когда ожидается распродажа доллара? В этом месяце
Так він і так дешевий ,куди вже дешевше
lamal
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 23:34

  lamal написав:
Алексей77 написав:Господа Когда ожидается распродажа доллара? В этом месяце
Так він і так дешевий ,куди вже дешевше


есть куда, до 5 ещё далеко... :wink:
S i m
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 12:10

  RaifHelp написав:Зі свого боку уточнили інформацію щодо термінів відправки сертифікатів: надсилання відбудеться з 11.10. Перепрошуємо за затримку та сподіваємось на Ваше розуміння.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.

Ну і де?
Eldarien
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 12:24

  Eldarien написав:
  RaifHelp написав:Зі свого боку уточнили інформацію щодо термінів відправки сертифікатів: надсилання відбудеться з 11.10. Перепрошуємо за затримку та сподіваємось на Ваше розуміння.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.

Ну і де?

Обіцяють з 11-го по 18-те.
genalutsk
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 11:04

Хтось питав коли "курсопад". Прийшов лист, що завтра
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 11:24

  nickvp написав:Хтось питав коли "курсопад". Прийшов лист, що завтра

На почте пока нет. Но в чате сказали будет
Алексей77
 
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  #<1 ... 201202203204
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