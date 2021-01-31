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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 жов, 2024 14:21
ВIВ написав: RaifHelp написав:
активно працюємо н
Ясно, а смысл вводить на рынок новый софт, если он еще недоделанный?
Еще в середине 2021 года один из топ менеджеров(новый ответственый за ИТ) высказался, что Raiffeisen Online - устаревший продукт, к которому есть много вопросов, поэтому его больше развивать не будут, а выкотят к концу года новый инновационный продукт для физ лиц. Вот уже три года выкатывают
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Додано: Пон 14 жов, 2024 18:45
Господа Когда ожидается распродажа доллара? В этом месяце
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Алексей77
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Додано: Пон 14 жов, 2024 20:39
Алексей77 написав:Господа Когда ожидается распродажа доллара? В этом месяце
Так він і так дешевий ,куди вже дешевше
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lamal
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Додано: Пон 14 жов, 2024 23:34
lamal написав:
Алексей77 написав:Господа Когда ожидается распродажа доллара? В этом месяце
Так він і так дешевий ,куди вже дешевше
есть куда, до 5 ещё далеко...
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Додано: Вів 15 жов, 2024 12:10
RaifHelp написав:
Зі свого боку уточнили інформацію щодо термінів відправки сертифікатів: надсилання відбудеться з 11.10. Перепрошуємо за затримку та сподіваємось на Ваше розуміння.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
Ну і де?
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Eldarien
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Додано: Вів 15 жов, 2024 12:24
Eldarien написав: RaifHelp написав:
Зі свого боку уточнили інформацію щодо термінів відправки сертифікатів: надсилання відбудеться з 11.10. Перепрошуємо за затримку та сподіваємось на Ваше розуміння.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
Ну і де?
Обіцяють з 11-го по 18-те.
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Додано: Чет 17 жов, 2024 11:04
Хтось питав коли "курсопад". Прийшов лист, що завтра
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nickvp
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Додано: Чет 17 жов, 2024 11:24
nickvp написав:
Хтось питав коли "курсопад". Прийшов лист, що завтра
На почте пока нет. Но в чате сказали будет
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Алексей77
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Додано: Чет 17 жов, 2024 13:24
Нагадайте, пліз, а яку мінімальну суму валюти дає купити/продати онлайн?
Пам'ятаю, що, наприклад, банк Акорд онлайн до 10$ не продасть...
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flysoulfly
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Додано: Чет 17 жов, 2024 13:37
Чи дозволяє вже банк списувати євро з єврової вірт. картки visa на wise через GPay? Рік тому не пускало жорстким відлупом. Може хто пробував?
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Eldarien
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