Бгг, GPay на Wise захотелось. С тех пор только покращення: с 24.07.24 отлуп добавили и для TransferGo. Это если по факту. Хотя, если именно только списывать в пользу банка, но не переводить, то думаю, что договориться можно
Если же говорить про "дозволяє вже банк" и переводы, то наоборот. Местный офпред уверенно разрешает для всех сторонних сервисов перевода. И посылает писать в чат приложения, если вдруг не работает. Я туда даже по поводу переставания работы TransferGo сходил. Мне ответили несколько другое:
проблему знайшов, раніше цей сервіс проводив таку операцію в банку як покупка в інтернеті, такі операції дозволені, тому валюту без проблем списалась.
Зараз же, на жаль, цей переказ намагаються списати саме шляхом переказу коштів, на жаль, такі операції заборонені на час дії воєнного стану😥
Это не говоря уж о такой мелочи, что TransferGo всегда проводил именно переводом, что было хорошо видно по и не работе большинства банков с его "оплатой" и запрета для таких "оплат" гривневых карт и срабатыванию для них лимита в 100к.
Кстати, товарищ офпред (Валерия или кто нынче за неё), спрошу уже третий раз:
RaifHelp, так что про переводы-то? Сейчас попробовал, и действительно и на TransferGo теперь говорит "картка заблокована" (хотя заблокирована на самом деле возможность оплаты на MCC 4829). Или тут казуистика: переводить можно теми сервисами, которые обеспечивают такую возможность, но таких сервисов нет?
Так какими же сервисами можно с валютных карт за рубеж переводить-то? Хоть один конкретный скажите. Как просили в прошлый раз, я в чат уже написал.