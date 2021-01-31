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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 202203204205

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.6 5 36
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
6
2- Погане. Некомпетентне.
6%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
10
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 14:08

  Eldarien написав:Чи дозволяє вже банк списувати євро з єврової вірт. картки visa на wise через GPay? Рік тому не пускало жорстким відлупом. Може хто пробував?

Бгг, GPay на Wise захотелось. С тех пор только покращення: с 24.07.24 отлуп добавили и для TransferGo. Это если по факту. Хотя, если именно только списывать в пользу банка, но не переводить, то думаю, что договориться можно :mrgreen:

Если же говорить про "дозволяє вже банк" и переводы, то наоборот. Местный офпред уверенно разрешает для всех сторонних сервисов перевода. И посылает писать в чат приложения, если вдруг не работает. Я туда даже по поводу переставания работы TransferGo сходил. Мне ответили несколько другое:
проблему знайшов, раніше цей сервіс проводив таку операцію в банку як покупка в інтернеті, такі операції дозволені, тому валюту без проблем списалась.

Зараз же, на жаль, цей переказ намагаються списати саме шляхом переказу коштів, на жаль, такі операції заборонені на час дії воєнного стану😥

Это не говоря уж о такой мелочи, что TransferGo всегда проводил именно переводом, что было хорошо видно по и не работе большинства банков с его "оплатой" и запрета для таких "оплат" гривневых карт и срабатыванию для них лимита в 100к.

Кстати, товарищ офпред (Валерия или кто нынче за неё), спрошу уже третий раз:
RaifHelp, так что про переводы-то? Сейчас попробовал, и действительно и на TransferGo теперь говорит "картка заблокована" (хотя заблокирована на самом деле возможность оплаты на MCC 4829). Или тут казуистика: переводить можно теми сервисами, которые обеспечивают такую возможность, но таких сервисов нет?


Так какими же сервисами можно с валютных карт за рубеж переводить-то? Хоть один конкретный скажите. Как просили в прошлый раз, я в чат уже написал.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 14:38

Вітаємо!
Дякуємо за питання. Мінімальна сума для обміну складає - 1 USD, 1 EUR, 10 UAH.
З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 14:50

Вітаємо!
Дякуємо за Ваше питання. Хочемо зазначити, що є можливість проводити інтернет операції на іноземних сайтах для валютних рахунків, а саме: поповнення електронних гаманців, оплата дорожніх чеків, купівля лотерейних білетів, перекази в букмекерські контори. Наприклад, у мобільному застосунку Revolut можна зазначити валютну картку банку для поповнення рахунку Revolut.
Звертаємо увагу, що ліміт 100 000 грн. еквівалент в валюті протягом календарного місяця.
З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 16:43

Re: Райффайзен Банк

  RaifHelp написав:у мобільному застосунку Revolut можна зазначити валютну картку банку для поповнення рахунку Revolut

Eldarien, понятно? :wink: Всё можно, но только через Revolut, если ты белый человек, которому он разрешает иметь счёт :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 17:29

  moveton написав:
  RaifHelp написав:у мобільному застосунку Revolut можна зазначити валютну картку банку для поповнення рахунку Revolut

Eldarien, понятно? :wink: Всё можно, но только через Revolut, если ты белый человек, которому он разрешает иметь счёт :mrgreen:

Та понятно :)
Благо є інші банки, але в райфа курс буває кращий. Ну ні так ні, переживем.
Eldarien
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