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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 жов, 2024 14:08
Eldarien написав:
Чи дозволяє вже банк списувати євро з єврової вірт. картки visa на wise через GPay? Рік тому не пускало жорстким відлупом. Може хто пробував?
Бгг, GPay на Wise захотелось. С тех пор только покращення: с 24.07.24 отлуп добавили и для TransferGo. Это если по факту. Хотя, если именно только списывать в пользу банка, но не переводить, то думаю, что договориться можно
Если же говорить про "дозволяє вже банк" и переводы, то наоборот. Местный офпред уверенно разрешает
для всех сторонних сервисов перевода. И посылает писать в чат приложения, если вдруг не работает. Я туда даже по поводу переставания работы TransferGo сходил. Мне ответили несколько другое:
проблему знайшов, раніше цей сервіс проводив таку операцію в банку як покупка в інтернеті, такі операції дозволені, тому валюту без проблем списалась.
Зараз же, на жаль, цей переказ намагаються списати саме шляхом переказу коштів, на жаль, такі операції заборонені на час дії воєнного стану😥
Это не говоря уж о такой мелочи, что TransferGo всегда проводил именно переводом, что было хорошо видно по и не работе большинства банков с его "оплатой" и запрета для таких "оплат" гривневых карт и срабатыванию для них лимита в 100к.
Кстати, товарищ офпред (Валерия или кто нынче за неё), спрошу уже третий раз
:
RaifHelp, так что про переводы-то? Сейчас попробовал, и действительно и на TransferGo теперь говорит "картка заблокована" (хотя заблокирована на самом деле возможность оплаты на MCC 4829). Или тут казуистика: переводить можно теми сервисами, которые обеспечивают такую возможность, но таких сервисов нет?
Так какими же сервисами можно с валютных карт за рубеж переводить-то? Хоть один конкретный скажите. Как просили в прошлый раз, я в чат уже написал.
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Додано: Чет 17 жов, 2024 14:38
Вітаємо!
Дякуємо за питання. Мінімальна сума для обміну складає - 1 USD, 1 EUR, 10 UAH.
З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
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Додано: Чет 17 жов, 2024 14:50
Вітаємо!
Дякуємо за Ваше питання. Хочемо зазначити, що є можливість проводити інтернет операції на іноземних сайтах для валютних рахунків, а саме: поповнення електронних гаманців, оплата дорожніх чеків, купівля лотерейних білетів, перекази в букмекерські контори. Наприклад, у мобільному застосунку Revolut можна зазначити валютну картку банку для поповнення рахунку Revolut.
Звертаємо увагу, що ліміт 100 000 грн. еквівалент в валюті протягом календарного місяця.
З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
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Додано: Чет 17 жов, 2024 16:43
Eldarien
RaifHelp написав:
у мобільному застосунку Revolut можна зазначити валютну картку банку для поповнення рахунку Revolut
, понятно?
Всё можно, но только через Revolut, если ты белый человек, которому он разрешает иметь счёт
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Додано: Чет 17 жов, 2024 17:29
moveton написав:
Eldarien
RaifHelp написав:
у мобільному застосунку Revolut можна зазначити валютну картку банку для поповнення рахунку Revolut
, понятно?
Всё можно, но только через Revolut, если ты белый человек, которому он разрешает иметь счёт
Та понятно
Благо є інші банки, але в райфа курс буває кращий. Ну ні так ні, переживем.
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Eldarien
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Додано: Чет 17 жов, 2024 18:48
Eldarien написав:
Благо є інші банки, але в райфа курс буває кращий. Ну ні так ні, переживем.
Ну так міняйте 50К на поточний, виносьте (+2дн) і заносьте в нормальну банку.. З нормальної мона 100К/міс закинути на Вайс, може і на ТрГоу...
Справа в тому, що у Райфа десь 5..6 видів (різні БІНи) карток... І оця відповідь Офпреда ну реальноніачьом
Можу сказати, що віртуалки точно не підходять, причому і для Реви... З Візами сам Вайс перестав працювати (хоча у нього самого Віза)... Залишається розбомбити різні пласмаски від Мастеру
Але Райф реально ставить палки у колеса, тому це точно не публічні екс-и
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Додано: Нед 20 жов, 2024 12:11
оплатив замовлення в ресторані онлайн, а банка порахувала це як продукти, і на зустріч піти як моно би зробив в такій ситуації не захотіла.
Мінус кешбек мені
Мінус репутація банку
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quadro_tony_da
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Додано: Нед 20 жов, 2024 14:31
quadro_tony_da написав:
Мінус репутація банку
почему не минус ресторану который юзает терминал с неправильным МСС? Я понимаю что моно много чего делал чтобы завоевать лояльность клиентов (хотя потом и делал со знаком минус - к примеру не всего терминалы с МСС книги отовариваются моней как книги), но остальные банки просто соблюдают изначально установленные правила. Как по вашему банк должен проверить, что торговая точка где вы кушали действительно ресторан а не просто розничная продажа продуктов? С ваших слов? Выезать на мето и проверить? Ради чего? Чтобы вам начислить кэшбек? ИМХО - такое...
ЗЫ. А вот где банка не выполняет действительно свои же правила - так это акция по оплате АТБ картой, по которой уже однажды нарушили сроки выдачи вознаграждений, но потом обещали до конца текущей недели раздать сертификаты. А их как раз не видно - не хорошо
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WallNutPen
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Додано: Нед 20 жов, 2024 14:57
WallNutPen так в ресторані все нормально з терміналом, це тільки якщо онлайн оплачувати через лікпей
плюс я сразу написав сказав скасувати платіж, я спущусь і оплачу на касі, бо ресторан в моєму будинку
теж не захотіли
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quadro_tony_da
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Додано: Нед 20 жов, 2024 17:05
quadro_tony_da написав:
це тільки якщо онлайн оплачувати через лікпей
Тобто онлайн-ПОС налаштовано неправильно.
Можливо це звичайний міскодінг за який штрафують рестік!!
Але таки може продаж їжі на винос -- це продаж продуктів
Треба подивитися які КВЕДи прописані для рестіка
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