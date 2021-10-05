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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 жов, 2024 17:26
quadro_tony_da Добрий день!
Нам дуже прикро, щоу Вас склалось негативне враження, проте зазначимо, що кешбек нараховується по категорії кафе та ресторани – 3% з МСС: 5811, 5812, 5813, 5814.
Хочемо додати, що нарахування залежить саме від спеціального коду, за яким торговець проводить ту чи іншу оплату. При проведенні оплати в системі відображається цей код, і якщо він співпадає з тими, що діють для кешбеку - кешбек нараховується.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
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Додано: Нед 20 жов, 2024 17:28
WallNutPen Добрий день!
Справді, терміни відправки сертифікатів було перенесено на період з 11 по 18 жовтня. Нам дуже шкода, що дана ситуація могла вплинути на Ваші плани. Перепрошуємо за затримку!
Якщо Ви так і не отримали сертифікат, просимо написати нам у приватні повідомлення в Facebook або Instagram. Щиро очікуємо на зворотній зв’язок!
З повагою та турботою, фахівець Оксана
-
RaifHelp
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 110
- З нами з: 24.05.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
-
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