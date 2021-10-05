RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 203204205206

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.6 5 36
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
6
2- Погане. Некомпетентне.
6%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
10
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 17:26

quadro_tony_da Добрий день!
Нам дуже прикро, щоу Вас склалось негативне враження, проте зазначимо, що кешбек нараховується по категорії кафе та ресторани – 3% з МСС: 5811, 5812, 5813, 5814.
Хочемо додати, що нарахування залежить саме від спеціального коду, за яким торговець проводить ту чи іншу оплату. При проведенні оплати в системі відображається цей код, і якщо він співпадає з тими, що діють для кешбеку - кешбек нараховується.

З повагою та турботою, фахівець Оксана.
RaifHelp
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 110
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 17:28

WallNutPen Добрий день!
Справді, терміни відправки сертифікатів було перенесено на період з 11 по 18 жовтня. Нам дуже шкода, що дана ситуація могла вплинути на Ваші плани. Перепрошуємо за затримку!
Якщо Ви так і не отримали сертифікат, просимо написати нам у приватні повідомлення в Facebook або Instagram. Щиро очікуємо на зворотній зв’язок!
З повагою та турботою, фахівець Оксана
RaifHelp
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 110
З нами з: 24.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 203204205206
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 206, 207, 208
V2 » Суб 01 січ, 2022 21:06
2076 1048636
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 жов, 2024 11:45
adj
Ідея Банк 1 ... 65, 66, 67
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 12:01
660 409403
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 жов, 2024 20:54
Ой+
Банк Власний Рахунок 1 ... 145, 146, 147
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 13:29
1468 962397
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 жов, 2024 20:03
klug

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.