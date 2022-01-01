Додано: Пон 21 жов, 2024 10:01

RaifHelp написав: Нам дуже шкода, що дана ситуація могла вплинути на Ваші плани. Нам дуже шкода, що дана ситуація могла вплинути на Ваші плани.

RaifHelp написав: Якщо Ви так і не отримали сертифікат, просимо написати нам у приватні повідомлення в Facebook або Instagram. Якщо Ви так і не отримали сертифікат, просимо написати нам у приватні повідомлення в Facebook або Instagram.

Как тонко вы троллите. Данная ситуация не могла повлиять на мои планы - сертификат на 100 грн. это не про планы - это так - пара банок пива - не более. Но вот поведение банка в данной акции - это ИМХО про солидность банка, про способность своевременно исполнять взятые обязательства. Я уже общался с поддержкой в вашем приложении и просто плакалЪ, когда оператор 9 октября признал что задержка была вызвана из-за того, что: "Переможців виявилось значно більше, тому необхідно ще трохи часу". Заметьте акция была не для всех клиентов, а по приглашениям банка - и победителей оказалось значительно больше. Кто-то проситался с целевой аудиторией?Хороший совет! А можно вопрос - все клиенты банка должны быть зарегистрированы в инсте и мордокниге? Я к примеру никогда не регистрировался ни там, ни там и как мне тогда быть? Официальных каналов связи банка разве не существет? Вопрос риторический. Я уже написал повторный вопрос о невыплате в приложении райфа (то что более старое - в новой чат по моему еще не запустился) и после двух переключений третий оператор не смог придумать ничего лучшего как создать заявку на рассмотрение профильных специалистов. "Шикарный" банк - "шикарная" акция. Лояльность клиентов просто на глазах растет. Кстати коллеги, а представитель банка пишет что сроки рассылки сертификатов переносились с 11 на 18 октября и ей жаль что я свой сертификат не получил - но вопрос - а кому-то из форумчан сертификат пришел? Потому как ни тут, ни на реде, никто из "счастливчиков" не отписывался о своем везении. Так была ли рассылка сертификатов? Потому как у моего родственника у кого было приглашение на участие в акции - также пока пусто. Как у Вас?