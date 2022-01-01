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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 жов, 2024 17:26
quadro_tony_da Добрий день!
Нам дуже прикро, щоу Вас склалось негативне враження, проте зазначимо, що кешбек нараховується по категорії кафе та ресторани – 3% з МСС: 5811, 5812, 5813, 5814.
Хочемо додати, що нарахування залежить саме від спеціального коду, за яким торговець проводить ту чи іншу оплату. При проведенні оплати в системі відображається цей код, і якщо він співпадає з тими, що діють для кешбеку - кешбек нараховується.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
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Додано: Нед 20 жов, 2024 17:28
WallNutPen Добрий день!
Справді, терміни відправки сертифікатів було перенесено на період з 11 по 18 жовтня. Нам дуже шкода, що дана ситуація могла вплинути на Ваші плани. Перепрошуємо за затримку!
Якщо Ви так і не отримали сертифікат, просимо написати нам у приватні повідомлення в Facebook або Instagram. Щиро очікуємо на зворотній зв’язок!
З повагою та турботою, фахівець Оксана
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RaifHelp
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Додано: Пон 21 жов, 2024 10:01
RaifHelp написав:
Нам дуже шкода, що дана ситуація могла вплинути на Ваші плани.
Как тонко вы троллите
. Данная ситуация не могла повлиять на мои планы - сертификат на 100 грн. это не про планы - это так - пара банок пива - не более. Но вот поведение банка в данной акции - это ИМХО про солидность банка, про способность своевременно исполнять взятые обязательства. Я уже общался с поддержкой в вашем приложении и просто плакалЪ, когда оператор 9 октября признал что задержка была вызвана из-за того, что: "Переможців виявилось значно більше, тому необхідно ще трохи часу". Заметьте акция была не для всех клиентов, а по приглашениям банка - и победителей оказалось значительно больше
. Кто-то проситался с целевой аудиторией?
RaifHelp написав:
Якщо Ви так і не отримали сертифікат, просимо написати нам у приватні повідомлення в Facebook або Instagram.
Хороший совет! А можно вопрос - все клиенты банка должны быть зарегистрированы в инсте и мордокниге? Я к примеру никогда не регистрировался ни там, ни там и как мне тогда быть? Официальных каналов связи банка разве не существет? Вопрос риторический. Я уже написал повторный вопрос о невыплате в приложении райфа (то что более старое - в новой чат по моему еще не запустился) и после двух переключений третий оператор не смог придумать ничего лучшего как создать заявку на рассмотрение профильных специалистов. "Шикарный" банк - "шикарная" акция. Лояльность клиентов просто на глазах растет
. Кстати коллеги, а представитель банка пишет что сроки рассылки сертификатов переносились с 11 на 18 октября и ей жаль что я свой сертификат не получил - но вопрос - а кому-то из форумчан сертификат пришел? Потому как ни тут, ни на реде, никто из "счастливчиков" не отписывался о своем везении. Так была ли рассылка сертификатов? Потому как у моего родственника у кого было приглашение на участие в акции - также пока пусто. Как у Вас?
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Додано: Пон 21 жов, 2024 10:58
WallNutPen Мне 16 числа прислали сетрификат
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