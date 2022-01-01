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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 жов, 2024 17:26
quadro_tony_da Добрий день!
Нам дуже прикро, щоу Вас склалось негативне враження, проте зазначимо, що кешбек нараховується по категорії кафе та ресторани – 3% з МСС: 5811, 5812, 5813, 5814.
Хочемо додати, що нарахування залежить саме від спеціального коду, за яким торговець проводить ту чи іншу оплату. При проведенні оплати в системі відображається цей код, і якщо він співпадає з тими, що діють для кешбеку - кешбек нараховується.
З повагою та турботою, фахівець Оксана.
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Додано: Нед 20 жов, 2024 17:28
WallNutPen Добрий день!
Справді, терміни відправки сертифікатів було перенесено на період з 11 по 18 жовтня. Нам дуже шкода, що дана ситуація могла вплинути на Ваші плани. Перепрошуємо за затримку!
Якщо Ви так і не отримали сертифікат, просимо написати нам у приватні повідомлення в Facebook або Instagram. Щиро очікуємо на зворотній зв’язок!
З повагою та турботою, фахівець Оксана
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RaifHelp
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Додано: Пон 21 жов, 2024 10:01
RaifHelp написав:
Нам дуже шкода, що дана ситуація могла вплинути на Ваші плани.
Как тонко вы троллите
. Данная ситуация не могла повлиять на мои планы - сертификат на 100 грн. это не про планы - это так - пара банок пива - не более. Но вот поведение банка в данной акции - это ИМХО про солидность банка, про способность своевременно исполнять взятые обязательства. Я уже общался с поддержкой в вашем приложении и просто плакалЪ, когда оператор 9 октября признал что задержка была вызвана из-за того, что: "Переможців виявилось значно більше, тому необхідно ще трохи часу". Заметьте акция была не для всех клиентов, а по приглашениям банка - и победителей оказалось значительно больше
. Кто-то проситался с целевой аудиторией?
RaifHelp написав:
Якщо Ви так і не отримали сертифікат, просимо написати нам у приватні повідомлення в Facebook або Instagram.
Хороший совет! А можно вопрос - все клиенты банка должны быть зарегистрированы в инсте и мордокниге? Я к примеру никогда не регистрировался ни там, ни там и как мне тогда быть? Официальных каналов связи банка разве не существет? Вопрос риторический. Я уже написал повторный вопрос о невыплате в приложении райфа (то что более старое - в новой чат по моему еще не запустился) и после двух переключений третий оператор не смог придумать ничего лучшего как создать заявку на рассмотрение профильных специалистов. "Шикарный" банк - "шикарная" акция. Лояльность клиентов просто на глазах растет
. Кстати коллеги, а представитель банка пишет что сроки рассылки сертификатов переносились с 11 на 18 октября и ей жаль что я свой сертификат не получил - но вопрос - а кому-то из форумчан сертификат пришел? Потому как ни тут, ни на реде, никто из "счастливчиков" не отписывался о своем везении. Так была ли рассылка сертификатов? Потому как у моего родственника у кого было приглашение на участие в акции - также пока пусто. Как у Вас?
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WallNutPen
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Додано: Пон 21 жов, 2024 10:58
WallNutPen Мне 16 числа прислали сетрификат
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slktym007
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Додано: Пон 21 жов, 2024 11:57
slktym007 написав:WallNutPen
Мне 16 числа прислали сетрификат
мне только что тоже
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WallNutPen
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Додано: Пон 21 жов, 2024 12:02
Добрий день!
Нам сумно, що Ви отримали саме такі емоції, щодо співпраці з нашим Банком. Ми працюємо над тим, щоб кожен наш Клієнт залишався задоволеним та мав гарний настрій після вирішення питання.
Наразі Райф докладає максимальних зусиль, щоб кожен учасник оперативно отримав свій сертифікат, ми перепрошуємо за доставлені незручності та сподіваємось на Ваше розуміння.
Якщо відповідь не отримали на звернення у "Чаті" застосунку, будь ласка, напишіть повторно та вкажіть у повідомленні "Запит для Ксенії, соціальні мережі".
З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
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RaifHelp
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