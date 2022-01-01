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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 205206207208

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.6 5 36
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
6
2- Погане. Некомпетентне.
6%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
10
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 05:13

Raif змінив МФО і навіть не попередив. Випадково побачив у податковій реєстрації нових рахунків зі свіжими датами. Після цілеспрямованого пошуку новина на сайті таки знайшлася, але це треба було знати, що її треба шукати. Вам не спадало на думку, що не лише бізнес клієнти знають, що у їхніх рахунків є IBAN? Хоч би листа прислали з попередженням. Ви там зовсім на приколі?
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 05:34

  klug написав:Raif змінив МФО і навіть не попередив. Випадково побачив у податковій реєстрації нових рахунків зі свіжими датами. Після цілеспрямованого пошуку новина на сайті таки знайшлася, але це треба було знати, що її треба шукати. Вам не спадало на думку, що не лише бізнес клієнти знають, що у їхніх рахунків є IBAN? Хоч би листа прислали з попередженням. Ви там зовсім на приколі?

А я что ли за всех эти предупреждения в почту и частично в Вайбер получал? Несколько писем с интервалами "у вас по карте через некоторое время изменится IBAN. Мы вам ещё напишем на какой". И недавно, надеюсь, что финальное "IBAN изменился". И хорошо, что это только одну карту затронуло. И одну-то пачку читать подзадолбало.

Письма, правда, уже потёр, но в Вайбере до сих пор валяется первая ласточка от 19 сентября:
Вітаємо!

Інформуємо, що Райф постійно працює над покращенням клієнтського досвіду та сервісів, щоб Ваше обслуговування було ще зручнішим та надійнішим.

🆕 В 2024 році відбудуться важливі зміни у системах Банку, котрі зроблять Вашу співпрацю з нами не лише безпечнішою, але й гнучкішою і простішою.
В рамках переходу на нову систему, Вам буде відкрито новий рахунок – зараз тривають технічні налаштування. Звертаємо увагу, що оскільки Ви зареєстровані як ФОП, згідно чинного законодавства банк зобов’язаний передавати всі новостворені рахунки на облік в Державну Податкову Службу (далі ДПС).
По факту взяття рахунку на облік в ДПС, Вам буде направлено додаткове СМС.

Ви матимете нові реквізити IBAN та МФО (номери карток не змінюються). Дані зміни не впливають на обслуговування, рахунки та картки доступні для розрахунків, гроші та дані в безпеці. Ви отримаєте детальну комунікацію з новими реквізитами.
Всі раніше укладені договори з Банком є чинними та не потребують змін.

З повагою, Ваш Райф!

Впрочем, признаю, что именно SMS потом не припомню. Видимо, ещё будет. Крайних сроков же нет :roll:
moveton
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