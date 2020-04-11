Raif змінив МФО і навіть не попередив. Випадково побачив у податковій реєстрації нових рахунків зі свіжими датами. Після цілеспрямованого пошуку новина на сайті таки знайшлася, але це треба було знати, що її треба шукати. Вам не спадало на думку, що не лише бізнес клієнти знають, що у їхніх рахунків є IBAN? Хоч би листа прислали з попередженням. Ви там зовсім на приколі?
klug написав:Raif змінив МФО і навіть не попередив. Випадково побачив у податковій реєстрації нових рахунків зі свіжими датами. Після цілеспрямованого пошуку новина на сайті таки знайшлася, але це треба було знати, що її треба шукати. Вам не спадало на думку, що не лише бізнес клієнти знають, що у їхніх рахунків є IBAN? Хоч би листа прислали з попередженням. Ви там зовсім на приколі?
А я что ли за всех эти предупреждения в почту и частично в Вайбер получал? Несколько писем с интервалами "у вас по карте через некоторое время изменится IBAN. Мы вам ещё напишем на какой". И недавно, надеюсь, что финальное "IBAN изменился". И хорошо, что это только одну карту затронуло. И одну-то пачку читать подзадолбало.
Письма, правда, уже потёр, но в Вайбере до сих пор валяется первая ласточка от 19 сентября:
Вітаємо!
Інформуємо, що Райф постійно працює над покращенням клієнтського досвіду та сервісів, щоб Ваше обслуговування було ще зручнішим та надійнішим.
🆕 В 2024 році відбудуться важливі зміни у системах Банку, котрі зроблять Вашу співпрацю з нами не лише безпечнішою, але й гнучкішою і простішою. В рамках переходу на нову систему, Вам буде відкрито новий рахунок – зараз тривають технічні налаштування. Звертаємо увагу, що оскільки Ви зареєстровані як ФОП, згідно чинного законодавства банк зобов’язаний передавати всі новостворені рахунки на облік в Державну Податкову Службу (далі ДПС). По факту взяття рахунку на облік в ДПС, Вам буде направлено додаткове СМС.
Ви матимете нові реквізити IBAN та МФО (номери карток не змінюються). Дані зміни не впливають на обслуговування, рахунки та картки доступні для розрахунків, гроші та дані в безпеці. Ви отримаєте детальну комунікацію з новими реквізитами. Всі раніше укладені договори з Банком є чинними та не потребують змін.
З повагою, Ваш Райф!
Впрочем, признаю, что именно SMS потом не припомню. Видимо, ещё будет. Крайних сроков же нет
klug Вітаємо! Нам шкода, що це вплинуло на Вашу думку про Банк в цілому, при цьому ми жодним чином не хотіли Вас засмучувати чи нашкодити подальшому використанню. Наразі відбувається міграція рахунків на нову платформу, тому Ви могли отримати повідомлення про зміну реквізитів та МФО, але не хвилюйтеся, це технічний момент, зміни ніяк не впливають на обслуговування в Райфі, Ваші рахунки та картки доступні для розрахунків. Якщо у Вас зарплатний рахунок, ми самостійно повідомимо Вашу компанію про зміни для своєчасного зарахування на ваш рахунок. Якщо у Вас приватний рахунок та Вам роблять зарахування по IBAN, повідомте відправнику про нові реквізити, які доступні у "Райффайзен Онлайн" розділ "Рахунки" - "Деталі" - "Перегляд реквізитів". З повагою і турботою, фахівець Інна.
klug написав:Raif змінив МФО і навіть не попередив. Випадково побачив у податковій реєстрації нових рахунків зі свіжими датами. Після цілеспрямованого пошуку новина на сайті таки знайшлася, але це треба було знати, що її треба шукати. Вам не спадало на думку, що не лише бізнес клієнти знають, що у їхніх рахунків є IBAN? Хоч би листа прислали з попередженням. Ви там зовсім на приколі?
Також отримував попередження про зміну IBAN. Окрім того взнавав, що після дати зміни перекази на старі реквізити ще будуть проходити протягом мінімум трьох місяців, але вони будуть тривати довше, бо там руцями будуть опрацьовувати
moveton написав:А я что ли за всех эти предупреждения в почту и частично в Вайбер получал? Несколько писем с интервалами "у вас по карте через некоторое время изменится IBAN. Мы вам ещё напишем на какой". И недавно, надеюсь, что финальное "IBAN изменился". И хорошо, что это только одну карту затронуло. И одну-то пачку читать подзадолбало.
Перед рантом переріврив пошту кілька разів, у томи числі спам - рекламан приходить, а попереджень не було. Вайбера на фінансовому номері не маю.
nickvp написав:Також отримував попередження про зміну IBAN. Окрім того взнавав, що після дати зміни перекази на старі реквізити ще будуть проходити протягом мінімум трьох місяців, але вони будуть тривати довше, бо там руцями будуть опрацьовувати
Від того не легше, бо без попередження, воно усе одно у якийсь момент несподівано для мене перестало б працювати, хоч зараз, хоч трошки пізніше. І це потенційно веселі пригоди з подальшим пошуком того платежу. Що вже казати про тих, хто має тут рахунки для бізнесу. Комусь сказали, комусь забули - європейський сервіс.
Не часто заходжу на цю гілку, але вже бачу, що представники тут теж веселі.