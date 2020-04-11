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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 205206207208

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.6 5 36
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
6
2- Погане. Некомпетентне.
6%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
14
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
28%
10
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 05:13

Raif змінив МФО і навіть не попередив. Випадково побачив у податковій реєстрації нових рахунків зі свіжими датами. Після цілеспрямованого пошуку новина на сайті таки знайшлася, але це треба було знати, що її треба шукати. Вам не спадало на думку, що не лише бізнес клієнти знають, що у їхніх рахунків є IBAN? Хоч би листа прислали з попередженням. Ви там зовсім на приколі?
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 05:34

  klug написав:Raif змінив МФО і навіть не попередив. Випадково побачив у податковій реєстрації нових рахунків зі свіжими датами. Після цілеспрямованого пошуку новина на сайті таки знайшлася, але це треба було знати, що її треба шукати. Вам не спадало на думку, що не лише бізнес клієнти знають, що у їхніх рахунків є IBAN? Хоч би листа прислали з попередженням. Ви там зовсім на приколі?

А я что ли за всех эти предупреждения в почту и частично в Вайбер получал? Несколько писем с интервалами "у вас по карте через некоторое время изменится IBAN. Мы вам ещё напишем на какой". И недавно, надеюсь, что финальное "IBAN изменился". И хорошо, что это только одну карту затронуло. И одну-то пачку читать подзадолбало.

Письма, правда, уже потёр, но в Вайбере до сих пор валяется первая ласточка от 19 сентября:
Вітаємо!

Інформуємо, що Райф постійно працює над покращенням клієнтського досвіду та сервісів, щоб Ваше обслуговування було ще зручнішим та надійнішим.

🆕 В 2024 році відбудуться важливі зміни у системах Банку, котрі зроблять Вашу співпрацю з нами не лише безпечнішою, але й гнучкішою і простішою.
В рамках переходу на нову систему, Вам буде відкрито новий рахунок – зараз тривають технічні налаштування. Звертаємо увагу, що оскільки Ви зареєстровані як ФОП, згідно чинного законодавства банк зобов’язаний передавати всі новостворені рахунки на облік в Державну Податкову Службу (далі ДПС).
По факту взяття рахунку на облік в ДПС, Вам буде направлено додаткове СМС.

Ви матимете нові реквізити IBAN та МФО (номери карток не змінюються). Дані зміни не впливають на обслуговування, рахунки та картки доступні для розрахунків, гроші та дані в безпеці. Ви отримаєте детальну комунікацію з новими реквізитами.
Всі раніше укладені договори з Банком є чинними та не потребують змін.

З повагою, Ваш Райф!

Впрочем, признаю, что именно SMS потом не припомню. Видимо, ещё будет. Крайних сроков же нет :roll:
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 11:14

klug Вітаємо!
Нам шкода, що це вплинуло на Вашу думку про Банк в цілому, при цьому ми жодним чином не хотіли Вас засмучувати чи нашкодити подальшому використанню.
Наразі відбувається міграція рахунків на нову платформу, тому Ви могли отримати повідомлення про зміну реквізитів та МФО, але не хвилюйтеся, це технічний момент, зміни ніяк не впливають на обслуговування в Райфі, Ваші рахунки та картки доступні для розрахунків.
Якщо у Вас зарплатний рахунок, ми самостійно повідомимо Вашу компанію про зміни для своєчасного зарахування на ваш рахунок.
Якщо у Вас приватний рахунок та Вам роблять зарахування по IBAN, повідомте відправнику про нові реквізити, які доступні у "Райффайзен Онлайн" розділ "Рахунки" - "Деталі" - "Перегляд реквізитів".
З повагою і турботою, фахівець Інна.
RaifHelp
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 11:45

  klug написав:Raif змінив МФО і навіть не попередив. Випадково побачив у податковій реєстрації нових рахунків зі свіжими датами. Після цілеспрямованого пошуку новина на сайті таки знайшлася, але це треба було знати, що її треба шукати. Вам не спадало на думку, що не лише бізнес клієнти знають, що у їхніх рахунків є IBAN? Хоч би листа прислали з попередженням. Ви там зовсім на приколі?

Також отримував попередження про зміну IBAN. Окрім того взнавав, що після дати зміни перекази на старі реквізити ще будуть проходити протягом мінімум трьох місяців, але вони будуть тривати довше, бо там руцями будуть опрацьовувати
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 14:00

  moveton написав:А я что ли за всех эти предупреждения в почту и частично в Вайбер получал? Несколько писем с интервалами "у вас по карте через некоторое время изменится IBAN. Мы вам ещё напишем на какой". И недавно, надеюсь, что финальное "IBAN изменился". И хорошо, что это только одну карту затронуло. И одну-то пачку читать подзадолбало.

Перед рантом переріврив пошту кілька разів, у томи числі спам - рекламан приходить, а попереджень не було. Вайбера на фінансовому номері не маю.
  nickvp написав:Також отримував попередження про зміну IBAN. Окрім того взнавав, що після дати зміни перекази на старі реквізити ще будуть проходити протягом мінімум трьох місяців, але вони будуть тривати довше, бо там руцями будуть опрацьовувати

Від того не легше, бо без попередження, воно усе одно у якийсь момент несподівано для мене перестало б працювати, хоч зараз, хоч трошки пізніше. І це потенційно веселі пригоди з подальшим пошуком того платежу. Що вже казати про тих, хто має тут рахунки для бізнесу. Комусь сказали, комусь забули - європейський сервіс.

Не часто заходжу на цю гілку, але вже бачу, що представники тут теж веселі.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 15:16

Re: Райффайзен Банк

  klug написав:Від того не легше, бо без попередження, воно усе одно у якийсь момент несподівано для мене перестало б працювати, хоч зараз, хоч трошки пізніше
Чекайте попередження ще через +2..3 тижня. Ділофффто :)
У вас після зміни ще місяця 2 буде працювати паралельно і старий і новий рах, ще й і після вже остаточного повідомлення теж десь місяць буде працювати старий...
Ну отакий сервіс, в принципі, норм.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 15:24

Re: Райффайзен Банк

На мій погляд, перше місце де треба було б очікувати повідомлення про зміну реквізитів - це додаток. Свого часу отримав його на пошту, проґавив разом з іншим "бізнес" спамом від банку, та тривалий час поповнював рахунок за старими реквізитами та дивувався, чого зарахування СЕП триває 1-2 години.

P.S. Комусь вдалося упевнити банк припинити дзвінки з вигідними пропозиціями кредиту готівкою? Відчуваю, що ще один такий дзвінок як завжди в максимально не зручний для мене час, і банк для мене піде за РВК.
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