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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лис, 2024 05:13
Raif змінив МФО і навіть не попередив. Випадково побачив у податковій реєстрації нових рахунків зі свіжими датами. Після цілеспрямованого пошуку
Додано: Вів 05 лис, 2024 05:34
А я что ли за всех эти предупреждения в почту и частично в Вайбер получал? Несколько писем с интервалами "у вас по карте через некоторое время изменится IBAN. Мы вам ещё напишем на какой". И недавно, надеюсь, что финальное "IBAN изменился". И хорошо, что это только одну карту затронуло. И одну-то пачку читать подзадолбало.
Письма, правда, уже потёр, но в Вайбере до сих пор валяется первая ласточка от 19 сентября:
Впрочем, признаю, что именно SMS потом не припомню. Видимо, ещё будет. Крайних сроков же нет
Додано: Вів 05 лис, 2024 11:14
klug Вітаємо!
Нам шкода, що це вплинуло на Вашу думку про Банк в цілому, при цьому ми жодним чином не хотіли Вас засмучувати чи нашкодити подальшому використанню.
Наразі відбувається міграція рахунків на нову платформу, тому Ви могли отримати повідомлення про зміну реквізитів та МФО, але не хвилюйтеся, це технічний момент, зміни ніяк не впливають на обслуговування в Райфі, Ваші рахунки та картки доступні для розрахунків.
Якщо у Вас зарплатний рахунок, ми самостійно повідомимо Вашу компанію про зміни для своєчасного зарахування на ваш рахунок.
Якщо у Вас приватний рахунок та Вам роблять зарахування по IBAN, повідомте відправнику про нові реквізити, які доступні у "Райффайзен Онлайн" розділ "Рахунки" - "Деталі" - "Перегляд реквізитів".
З повагою і турботою, фахівець Інна.
Додано: Вів 05 лис, 2024 11:45
Також отримував попередження про зміну IBAN. Окрім того взнавав, що після дати зміни перекази на старі реквізити ще будуть проходити протягом мінімум трьох місяців, але вони будуть тривати довше, бо там руцями будуть опрацьовувати
Додано: Вів 05 лис, 2024 14:00
Перед рантом переріврив пошту кілька разів, у томи числі спам - рекламан приходить, а попереджень не було. Вайбера на фінансовому номері не маю.
Від того не легше, бо без попередження, воно усе одно у якийсь момент несподівано для мене перестало б працювати, хоч зараз, хоч трошки пізніше. І це потенційно веселі пригоди з подальшим пошуком того платежу. Що вже казати про тих, хто має тут рахунки для бізнесу. Комусь сказали, комусь забули - європейський сервіс.
Не часто заходжу на цю гілку, але вже бачу, що представники тут теж веселі.
Додано: Вів 05 лис, 2024 15:16
Re: Райффайзен Банк
Чекайте попередження ще через +2..3 тижня. Ділофффто
У вас після зміни ще місяця 2 буде працювати паралельно і старий і новий рах, ще й і після вже остаточного повідомлення теж десь місяць буде працювати старий...
Ну отакий сервіс, в принципі, норм.
Додано: Вів 05 лис, 2024 15:24
Re: Райффайзен Банк
На мій погляд, перше місце де треба було б очікувати повідомлення про зміну реквізитів - це додаток. Свого часу отримав його на пошту, проґавив разом з іншим "бізнес" спамом від банку, та тривалий час поповнював рахунок за старими реквізитами та дивувався, чого зарахування СЕП триває 1-2 години.
P.S. Комусь вдалося упевнити банк припинити дзвінки з вигідними пропозиціями кредиту готівкою? Відчуваю, що ще один такий дзвінок як завжди в максимально не зручний для мене час, і банк для мене піде за РВК.
Додано: Сер 06 лис, 2024 16:46
Re: Райффайзен Банк
Чорна п’ятниця ще не почалася, а в нас вже знижки на купівлю валюти 😉
07 листопада 2024 року відбудеться валютний Big Sale 🤩
...., ліміт на валютний шопінг становить до 250 тис грн:
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🖤 Пропозиція буде діяти з 9:30 до 17:00, курс євро та долара США може змінюватись.
Додано: Суб 09 лис, 2024 16:54
Доволі стандартна ситуація для цього банку. Мені змінили номер рахунку десь рік тому без попередження, старі ревізити перестали працювати одразу після зміни
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