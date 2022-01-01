Додано: Суб 09 лис, 2024 17:31

citramon написав: RaifHelp написав: citramon написав: Пройшов тиждень

Ситуація повторюється майже один в один.

Так само працює лише одна каса із трьох. На дверях каси так само написано, що перерва з 14 до 15, до якої години працює каса не вказано. В касі працює стажер з наставником.

В загальній черзі і бабусі, яким треба зняти пенсію з картки(чомусь ніхто із співробітників банку не допоміг їм скористатись банкоматом), і клієнти з призначеною зустріччю, і клієнти просто з вулиці. Всі незадоволені, що черга повільно рухається. Всі висловлюються - хтось пошепки, хтось вголос.

о 16.45 каса без попередження закривається, касири просто опускають жовту шторку на вікні каси. Люди із черги розходяться, дехто як завжди залишається чогось чекати, сидячи на вже облізлих дермантинових 'диванах'. І о диво, з\являється недавно призначена начальниця відділення, із претензіями до тих, хто залишився. Розповідає, що в країні війна і через це в них кадровий голод, що нема кому працювати, що в неї в відділенні запис на певний час не працює ( а нам тут вище рекламувала фахівець Оксана цю дуже зручну можливість). Вішає локшину людям на вуха, ніби ніхто не знає, що тут суто жіночий колектив, який дійсно чомусь в значній кількості нещодавно звільнився,але точно не через війну, бо багато нових обличь спостерігаються серед працівників. Вимагає, щоб люди розходились і заявляє, що незадоволена, що вони тут розсілися в той час, коли вона стоїть



От така казка, малята.

Пройшов тижденьСитуація повторюється майже один в один.Так само працює лише одна каса із трьох. На дверях каси так само написано, що перерва з 14 до 15, до якої години працює каса не вказано. В касі працює стажер з наставником.В загальній черзі і бабусі, яким треба зняти пенсію з картки(чомусь ніхто із співробітників банку не допоміг їм скористатись банкоматом), і клієнти з призначеною зустріччю, і клієнти просто з вулиці. Всі незадоволені, що черга повільно рухається. Всі висловлюються - хтось пошепки, хтось вголос.о 16.45 каса без попередження закривається, касири просто опускають жовту шторку на вікні каси. Люди із черги розходяться, дехто як завжди залишається чогось чекати, сидячи на вже облізлих дермантинових 'диванах'. І о диво, з\являється недавно призначена начальниця відділення, із претензіями до тих, хто залишився. Розповідає, що в країні війна і через це в них кадровий голод, що нема кому працювати, що в неї в відділенні запис на певний час не працює ( а нам тут вище рекламувала фахівець Оксана цю дуже зручну можливість). Вішає локшину людям на вуха, ніби ніхто не знає, що тут суто жіночий колектив, який дійсно чомусь в значній кількості нещодавно звільнився,але точно не через війну, бо багато нових обличь спостерігаються серед працівників. Вимагає, щоб люди розходились і заявляє, що незадоволена, що вони тут розсілися в той час, коли вона стоїтьОт така казка, малята.



Вітаємо. Нам щиро шкода, що ми не змогли виправдати Ваших очікувань щодо сервісу. Прагнемо працювати таким чином, щоб наші Клієнти завжди залишались задоволеними та отримували виключно позитивні емоції під час відвідування відділення.



Ми б дуже хотіли проаналізувати ситуацію з метою уникнення в подальшому таких прикрих випадків, а тому будемо вдячні, якщо Ви вкажете, у відділенні якого міста це сталось.



З повагою і турботою, фахівець Валерія. Вітаємо. Нам щиро шкода, що ми не змогли виправдати Ваших очікувань щодо сервісу. Прагнемо працювати таким чином, щоб наші Клієнти завжди залишались задоволеними та отримували виключно позитивні емоції під час відвідування відділення.Ми б дуже хотіли проаналізувати ситуацію з метою уникнення в подальшому таких прикрих випадків, а тому будемо вдячні, якщо Ви вкажете, у відділенні якого міста це сталось.З повагою і турботою, фахівець Валерія.



Шановна фахівець Валерія, дякую за проявлений інтерес до мого допису. Передавайте мої вітання фахівцю Оксані.



Так от, поки я стояв годину в черзі, я перезнайомився майже з усіма.

Там були і вже згадані мною бабусі, що хотіли зняти пенсію, один дрібний підприємець вносив незначну суму готівки, один представник юридичної особи з якоюсь секретною операцією, ще декілька людей хотіли зняти валюту з рахунку,

декілька людей хотіли знять 12 тисяч гривень з рахкнку, в якості дозволненої видаткової місячної операції, в разі арешту рахунків виконавчою службою.

Всі ці люди повинні бути в черзі в касу? Внести або зняти готівкову гривню без участі каси ніяк не можна в банкоматах?



Ніхто з них не був попередньо записаний, тобто не мав призначену зустріч.

Але ваші колеги з кол-центру вже проаналізували ситуацію і набрехали мені, що всі ці люди були за попереднім записом - ну вони просто переповіли мені те, що навидумувала начальниця відділення і вклала ім в вуха.

Також ситуацію проаналізувала вже згадана мною новопризначена начальниця відділення, яка замість того, щоб організувати роботу своїх підлеглих та допомогти їм, прийшла поображати клієнтів, які залишились в банку після раптового зачинення каси щляхом опускання корпоративного кольору жовтої шторки.

Вдумайтесь в цю шедевральну козирну фразу на адресу клієнтів, що напевно вже не раз була нею використана в тому занедбаному далекому районному відділені, звідки її покликали покерувати центральним відділенням обласного центру:"Чого ви сидите, коли я перед вами стою?! Ви або встаньте, або я сяду!". Є ще інші перли-висловлювання, не буду писати цього разу.



Тобто ситуація вже проаналізована, допомога контакт-центром надана. Безлад продовжується Шановна фахівець Валерія, дякую за проявлений інтерес до мого допису. Передавайте мої вітання фахівцю Оксані.Так от, поки я стояв годину в черзі, я перезнайомився майже з усіма.Там були і вже згадані мною бабусі, що хотіли зняти пенсію, один дрібний підприємець вносив незначну суму готівки, один представник юридичної особи з якоюсь секретною операцією, ще декілька людей хотіли зняти валюту з рахунку,декілька людей хотіли знять 12 тисяч гривень з рахкнку, в якості дозволненої видаткової місячної операції, в разі арешту рахунків виконавчою службою.Всі ці люди повинні бути в черзі в касу? Внести або зняти готівкову гривню без участі каси ніяк не можна в банкоматах?Ніхто з них не був попередньо записаний, тобто не мав призначену зустріч.Але ваші колеги з кол-центруситуацію і набрехали мені, що всі ці люди були за попереднім записом - ну вони просто переповіли мені те, що навидумувала начальниця відділення і вклала ім в вуха.Також ситуацію проаналізувала вже згадана мною новопризначена начальниця відділення, яка замість того, щоб організувати роботу своїх підлеглих та допомогти їм, прийшла поображати клієнтів, які залишились в банку після раптового зачинення каси щляхом опускання корпоративного кольору жовтої шторки.Вдумайтесь в цю шедевральну козирну фразу на адресу клієнтів, що напевно вже не раз була нею використана в тому занедбаному далекому районному відділені, звідки її покликали покерувати центральним відділенням обласного центру:"Чого ви сидите, коли я перед вами стою?! Ви або встаньте, або я сяду!". Є ще інші перли-висловлювання, не буду писати цього разу.Тобто ситуація вже проаналізована, допомога контакт-центром надана. Безлад продовжується

Пройшов місяць, вирішив перетелефонувати в контакт-центр та уточнити чи вже працює у моєму відділенні замовлення та видача готівки на той час, що призначає гаряча лінія, чи відділення як і раніше не притримується цього порядку, ігнорує призначені зустрічі, відправляє клієнта в загальну чергу, де він не встигає обслужитися до закриття каси.Оператор послухав мене, сказав що так не має бути, повідомив, що моїм питанням займається менеджер з якості, який мені телефонував, але не зміг додзонитися. Пообіцяв, що менеджер перетелефонує мені знову через 15 хвилин і все пояснить.Ніхто мені так і не перетелефонував в той день.Дзвоню знову на гарячу лінію через кілька днів і повторюю знову своє питання. Мені знову обіцяють, що зараз менеджер з якості перетелефонує.На цей раз перетелефоновує менеджер, ще й цій людині описую проблему і питаю чи вже ця проблема усунута? Далі діалог приблизно такий:: У нас немає проблем, відділення обслуговують клієнтів згідно графіку призначених контакт-центром зустрічей. Чому вас не обслужили, я не знаю, можливо була повітряна тривога.: Можливо ви дзвонили у відділення, чи слухали записи розмов клієнта з гарячею лінією в той день, чи можливо дивились записи з камер відеоспостереження, чи можливо приходили в відділення як таємний покупець, щоб на власні очі побачити, що відбувається?: Це не входить в мої посадові обовязки.Тобто вся робота цього менеджера з якості полягає в тому, щоб спробувати передзвонити клієнту, посумніватись в тому, що він розказує, та повідомити, що в них все працює як і треба. А якщо не вдалось звязатись з клієнтом телефонним звязком - то значить і проблеми немає.От така казка..