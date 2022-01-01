Raif змінив МФО і навіть не попередив. Випадково побачив у податковій реєстрації нових рахунків зі свіжими датами. Після цілеспрямованого пошуку новина на сайті таки знайшлася, але це треба було знати, що її треба шукати. Вам не спадало на думку, що не лише бізнес клієнти знають, що у їхніх рахунків є IBAN? Хоч би листа прислали з попередженням. Ви там зовсім на приколі?
klug написав:Raif змінив МФО і навіть не попередив. Випадково побачив у податковій реєстрації нових рахунків зі свіжими датами. Після цілеспрямованого пошуку новина на сайті таки знайшлася, але це треба було знати, що її треба шукати. Вам не спадало на думку, що не лише бізнес клієнти знають, що у їхніх рахунків є IBAN? Хоч би листа прислали з попередженням. Ви там зовсім на приколі?
А я что ли за всех эти предупреждения в почту и частично в Вайбер получал? Несколько писем с интервалами "у вас по карте через некоторое время изменится IBAN. Мы вам ещё напишем на какой". И недавно, надеюсь, что финальное "IBAN изменился". И хорошо, что это только одну карту затронуло. И одну-то пачку читать подзадолбало.
Письма, правда, уже потёр, но в Вайбере до сих пор валяется первая ласточка от 19 сентября:
Вітаємо!
Інформуємо, що Райф постійно працює над покращенням клієнтського досвіду та сервісів, щоб Ваше обслуговування було ще зручнішим та надійнішим.
🆕 В 2024 році відбудуться важливі зміни у системах Банку, котрі зроблять Вашу співпрацю з нами не лише безпечнішою, але й гнучкішою і простішою. В рамках переходу на нову систему, Вам буде відкрито новий рахунок – зараз тривають технічні налаштування. Звертаємо увагу, що оскільки Ви зареєстровані як ФОП, згідно чинного законодавства банк зобов’язаний передавати всі новостворені рахунки на облік в Державну Податкову Службу (далі ДПС). По факту взяття рахунку на облік в ДПС, Вам буде направлено додаткове СМС.
Ви матимете нові реквізити IBAN та МФО (номери карток не змінюються). Дані зміни не впливають на обслуговування, рахунки та картки доступні для розрахунків, гроші та дані в безпеці. Ви отримаєте детальну комунікацію з новими реквізитами. Всі раніше укладені договори з Банком є чинними та не потребують змін.
З повагою, Ваш Райф!
Впрочем, признаю, что именно SMS потом не припомню. Видимо, ещё будет. Крайних сроков же нет
klug Вітаємо! Нам шкода, що це вплинуло на Вашу думку про Банк в цілому, при цьому ми жодним чином не хотіли Вас засмучувати чи нашкодити подальшому використанню. Наразі відбувається міграція рахунків на нову платформу, тому Ви могли отримати повідомлення про зміну реквізитів та МФО, але не хвилюйтеся, це технічний момент, зміни ніяк не впливають на обслуговування в Райфі, Ваші рахунки та картки доступні для розрахунків. Якщо у Вас зарплатний рахунок, ми самостійно повідомимо Вашу компанію про зміни для своєчасного зарахування на ваш рахунок. Якщо у Вас приватний рахунок та Вам роблять зарахування по IBAN, повідомте відправнику про нові реквізити, які доступні у "Райффайзен Онлайн" розділ "Рахунки" - "Деталі" - "Перегляд реквізитів". З повагою і турботою, фахівець Інна.
klug написав:Raif змінив МФО і навіть не попередив. Випадково побачив у податковій реєстрації нових рахунків зі свіжими датами. Після цілеспрямованого пошуку новина на сайті таки знайшлася, але це треба було знати, що її треба шукати. Вам не спадало на думку, що не лише бізнес клієнти знають, що у їхніх рахунків є IBAN? Хоч би листа прислали з попередженням. Ви там зовсім на приколі?
Також отримував попередження про зміну IBAN. Окрім того взнавав, що після дати зміни перекази на старі реквізити ще будуть проходити протягом мінімум трьох місяців, але вони будуть тривати довше, бо там руцями будуть опрацьовувати
moveton написав:А я что ли за всех эти предупреждения в почту и частично в Вайбер получал? Несколько писем с интервалами "у вас по карте через некоторое время изменится IBAN. Мы вам ещё напишем на какой". И недавно, надеюсь, что финальное "IBAN изменился". И хорошо, что это только одну карту затронуло. И одну-то пачку читать подзадолбало.
Перед рантом переріврив пошту кілька разів, у томи числі спам - рекламан приходить, а попереджень не було. Вайбера на фінансовому номері не маю.
nickvp написав:Також отримував попередження про зміну IBAN. Окрім того взнавав, що після дати зміни перекази на старі реквізити ще будуть проходити протягом мінімум трьох місяців, але вони будуть тривати довше, бо там руцями будуть опрацьовувати
Від того не легше, бо без попередження, воно усе одно у якийсь момент несподівано для мене перестало б працювати, хоч зараз, хоч трошки пізніше. І це потенційно веселі пригоди з подальшим пошуком того платежу. Що вже казати про тих, хто має тут рахунки для бізнесу. Комусь сказали, комусь забули - європейський сервіс.
Не часто заходжу на цю гілку, але вже бачу, що представники тут теж веселі.
klug написав:Від того не легше, бо без попередження, воно усе одно у якийсь момент несподівано для мене перестало б працювати, хоч зараз, хоч трошки пізніше
Чекайте попередження ще через +2..3 тижня. Ділофффто У вас після зміни ще місяця 2 буде працювати паралельно і старий і новий рах, ще й і після вже остаточного повідомлення теж десь місяць буде працювати старий... Ну отакий сервіс, в принципі, норм.
На мій погляд, перше місце де треба було б очікувати повідомлення про зміну реквізитів - це додаток. Свого часу отримав його на пошту, проґавив разом з іншим "бізнес" спамом від банку, та тривалий час поповнював рахунок за старими реквізитами та дивувався, чого зарахування СЕП триває 1-2 години.
P.S. Комусь вдалося упевнити банк припинити дзвінки з вигідними пропозиціями кредиту готівкою? Відчуваю, що ще один такий дзвінок як завжди в максимально не зручний для мене час, і банк для мене піде за РВК.
klug написав:Raif змінив МФО і навіть не попередив. Випадково побачив у податковій реєстрації нових рахунків зі свіжими датами. Після цілеспрямованого пошуку новина на сайті таки знайшлася, але це треба було знати, що її треба шукати. Вам не спадало на думку, що не лише бізнес клієнти знають, що у їхніх рахунків є IBAN? Хоч би листа прислали з попередженням. Ви там зовсім на приколі?
Доволі стандартна ситуація для цього банку. Мені змінили номер рахунку десь рік тому без попередження, старі ревізити перестали працювати одразу після зміни
citramon написав:Пройшов тиждень Ситуація повторюється майже один в один. Так само працює лише одна каса із трьох. На дверях каси так само написано, що перерва з 14 до 15, до якої години працює каса не вказано. В касі працює стажер з наставником. В загальній черзі і бабусі, яким треба зняти пенсію з картки(чомусь ніхто із співробітників банку не допоміг їм скористатись банкоматом), і клієнти з призначеною зустріччю, і клієнти просто з вулиці. Всі незадоволені, що черга повільно рухається. Всі висловлюються - хтось пошепки, хтось вголос. о 16.45 каса без попередження закривається, касири просто опускають жовту шторку на вікні каси. Люди із черги розходяться, дехто як завжди залишається чогось чекати, сидячи на вже облізлих дермантинових 'диванах'. І о диво, з\являється недавно призначена начальниця відділення, із претензіями до тих, хто залишився. Розповідає, що в країні війна і через це в них кадровий голод, що нема кому працювати, що в неї в відділенні запис на певний час не працює ( а нам тут вище рекламувала фахівець Оксана цю дуже зручну можливість). Вішає локшину людям на вуха, ніби ніхто не знає, що тут суто жіночий колектив, який дійсно чомусь в значній кількості нещодавно звільнився,але точно не через війну, бо багато нових обличь спостерігаються серед працівників. Вимагає, щоб люди розходились і заявляє, що незадоволена, що вони тут розсілися в той час, коли вона стоїть
От така казка, малята.
Вітаємо. Нам щиро шкода, що ми не змогли виправдати Ваших очікувань щодо сервісу. Прагнемо працювати таким чином, щоб наші Клієнти завжди залишались задоволеними та отримували виключно позитивні емоції під час відвідування відділення.
Ми б дуже хотіли проаналізувати ситуацію з метою уникнення в подальшому таких прикрих випадків, а тому будемо вдячні, якщо Ви вкажете, у відділенні якого міста це сталось.
З повагою і турботою, фахівець Валерія.
Шановна фахівець Валерія, дякую за проявлений інтерес до мого допису. Передавайте мої вітання фахівцю Оксані.
Так от, поки я стояв годину в черзі, я перезнайомився майже з усіма. Там були і вже згадані мною бабусі, що хотіли зняти пенсію, один дрібний підприємець вносив незначну суму готівки, один представник юридичної особи з якоюсь секретною операцією, ще декілька людей хотіли зняти валюту з рахунку, декілька людей хотіли знять 12 тисяч гривень з рахкнку, в якості дозволненої видаткової місячної операції, в разі арешту рахунків виконавчою службою. Всі ці люди повинні бути в черзі в касу? Внести або зняти готівкову гривню без участі каси ніяк не можна в банкоматах?
Ніхто з них не був попередньо записаний, тобто не мав призначену зустріч. Але ваші колеги з кол-центру вже проаналізували ситуацію і набрехали мені, що всі ці люди були за попереднім записом - ну вони просто переповіли мені те, що навидумувала начальниця відділення і вклала ім в вуха. Також ситуацію проаналізувала вже згадана мною новопризначена начальниця відділення, яка замість того, щоб організувати роботу своїх підлеглих та допомогти їм, прийшла поображати клієнтів, які залишились в банку після раптового зачинення каси щляхом опускання корпоративного кольору жовтої шторки. Вдумайтесь в цю шедевральну козирну фразу на адресу клієнтів, що напевно вже не раз була нею використана в тому занедбаному далекому районному відділені, звідки її покликали покерувати центральним відділенням обласного центру:"Чого ви сидите, коли я перед вами стою?! Ви або встаньте, або я сяду!". Є ще інші перли-висловлювання, не буду писати цього разу.
Тобто ситуація вже проаналізована, допомога контакт-центром надана. Безлад продовжується
Пройшов місяць, вирішив перетелефонувати в контакт-центр та уточнити чи вже працює у моєму відділенні замовлення та видача готівки на той час, що призначає гаряча лінія, чи відділення як і раніше не притримується цього порядку, ігнорує призначені зустрічі, відправляє клієнта в загальну чергу, де він не встигає обслужитися до закриття каси. Оператор послухав мене, сказав що так не має бути, повідомив, що моїм питанням займається менеджер з якості, який мені телефонував, але не зміг додзонитися. Пообіцяв, що менеджер перетелефонує мені знову через 15 хвилин і все пояснить. Ніхто мені так і не перетелефонував в той день. Дзвоню знову на гарячу лінію через кілька днів і повторюю знову своє питання. Мені знову обіцяють, що зараз менеджер з якості перетелефонує. На цей раз перетелефоновує менеджер, ще й цій людині описую проблему і питаю чи вже ця проблема усунута? Далі діалог приблизно такий:
Менеджер: У нас немає проблем, відділення обслуговують клієнтів згідно графіку призначених контакт-центром зустрічей. Чому вас не обслужили, я не знаю, можливо була повітряна тривога. Клієнт: Можливо ви дзвонили у відділення, чи слухали записи розмов клієнта з гарячею лінією в той день, чи можливо дивились записи з камер відеоспостереження, чи можливо приходили в відділення як таємний покупець, щоб на власні очі побачити, що відбувається? Менеджер: Це не входить в мої посадові обовязки.
Тобто вся робота цього менеджера з якості полягає в тому, щоб спробувати передзвонити клієнту, посумніватись в тому, що він розказує, та повідомити, що в них все працює як і треба. А якщо не вдалось звязатись з клієнтом телефонним звязком - то значить і проблеми немає.