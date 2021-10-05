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банках (гарне і погане) / Райффайзен Банк Райффайзен Банк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 206207208209 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Райффайзен Банк 3.6 5 36 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 17% 6 2- Погане. Некомпетентне. 6% 2 3- Задовільне. Хотілося б краще. 11% 4 4- Добре. Як і повинно бути. 39% 14 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 28% 10 Всього голосів : 36 Додано: Пон 11 лис, 2024 20:49 citramon Вітаємо!

Вкотре не можемо пройти повз Вашого відгуку, адже для нас важливо, щоб наші Клієнти отримували якісний сервіс вчасно. Ми цінуємо час кожного, саме тому пропонуємо призначення зустрічі, щоб не було необхідності очікувати в черзі. Дійсно, час зустрічі може коригуватися зважаючи на різні обставини, наприклад, повітряна тривога. Саме на час тривоги відділення зачиняється й співробітники прямують до укриття, додатково проінформувавши відвідувачів відділення щодо адреси найближчого укриття. Після відновлення роботи відділення зустрічі зміщуються. Також є ряд інших вагомих причин коригування часу зустрічі. Ми намагаємось оперативно вирішувати всі питання, щоб не затримувати Клієнтів.

Оскільки ми неодноразово бачили Ваші скарги щодо відвідування відділення, дуже хотіли б проаналізувати все зі свого боку. Будемо вдячні, якщо все ж надасте Ваші дані (ідентифікаційний код чи контактний номер телефону) в приватні повідомлення. Щиро очікуємо на зворотній зв’язок!

З повагою і турботою, фахівець Інна. RaifHelp

Представник банку Повідомлень: 117 З нами з: 24.05.24 Подякував: 0 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лис, 2024 19:55 RaifHelp написав: citramon Вітаємо!

Вкотре не можемо пройти повз Вашого відгуку, адже для нас важливо, щоб наші Клієнти отримували якісний сервіс вчасно. Ми цінуємо час кожного, саме тому пропонуємо призначення зустрічі, щоб не було необхідності очікувати в черзі. Дійсно, час зустрічі може коригуватися зважаючи на різні обставини, наприклад, повітряна тривога. Саме на час тривоги відділення зачиняється й співробітники прямують до укриття, додатково проінформувавши відвідувачів відділення щодо адреси найближчого укриття. Після відновлення роботи відділення зустрічі зміщуються. Також є ряд інших вагомих причин коригування часу зустрічі. Ми намагаємось оперативно вирішувати всі питання, щоб не затримувати Клієнтів.

Оскільки ми неодноразово бачили Ваші скарги щодо відвідування відділення, дуже хотіли б проаналізувати все зі свого боку. Будемо вдячні, якщо все ж надасте Ваші дані (ідентифікаційний код чи контактний номер телефону) в приватні повідомлення. Щиро очікуємо на зворотній зв’язок!

З повагою і турботою, фахівець Інна. Вітаємо!Вкотре не можемо пройти повз Вашого відгуку, адже для нас важливо, щоб наші Клієнти отримували якісний сервіс вчасно. Ми цінуємо час кожного, саме тому пропонуємо призначення зустрічі, щоб не було необхідності очікувати в черзі. Дійсно, час зустрічі може коригуватися зважаючи на різні обставини, наприклад, повітряна тривога. Саме на час тривоги відділення зачиняється й співробітники прямують до укриття, додатково проінформувавши відвідувачів відділення щодо адреси найближчого укриття. Після відновлення роботи відділення зустрічі зміщуються. Також є ряд інших вагомих причин коригування часу зустрічі. Ми намагаємось оперативно вирішувати всі питання, щоб не затримувати Клієнтів.Оскільки ми неодноразово бачили Ваші скарги щодо відвідування відділення, дуже хотіли б проаналізувати все зі свого боку. Будемо вдячні, якщо все ж надасте Ваші дані (ідентифікаційний код чи контактний номер телефону) в приватні повідомлення. Щиро очікуємо на зворотній зв’язок!З повагою і турботою, фахівець Інна.



Шановні "МИ": фахівчині Інна, Оксана, Валерія, Ксенія .. менеджерка з питань конртролю якості Ірина та інші співробітники-маленькі гвинтки, які не мають бажання, можливостей та доступів в програмне забезпечення банку, для того, щоб щось проаналізувати та розібратись. Ваша задача - це просто відреагувати на проблему, щоб керівництво бачило, що ви щось робите з 9.00 до 18.00.

Краще повідомте будь ласка мені, як клієнту можна попасти на очну зустріч з головою правління або заступником з роздрібного бізнесу, щоб ми разом переглянули відео з тієї призначеної мені зустрічі та обговорили ще деякі вже згадані мною на цьому форумі питання до банку. Шановні "МИ": фахівчині Інна, Оксана, Валерія, Ксенія .. менеджерка з питань конртролю якості Ірина та інші співробітники-маленькі гвинтки, які не мають бажання, можливостей та доступів в програмне забезпечення банку, для того, щоб щось проаналізувати та розібратись. Ваша задача - це просто відреагувати на проблему, щоб керівництво бачило, що ви щось робите з 9.00 до 18.00.Краще повідомте будь ласка мені, як клієнту можна попасти на очну зустріч з головою правління або заступником з роздрібного бізнесу, щоб ми разом переглянули відео з тієї призначеної мені зустрічі та обговорили ще деякі вже згадані мною на цьому форумі питання до банку. citramon Повідомлень: 764 З нами з: 30.07.13 Подякував: 25 раз. Подякували: 73 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 лис, 2024 20:13 citramon написав: Пройшов місяць, вирішив перетелефонувати в контакт-центр та уточнити чи вже працює у моєму відділенні замовлення та видача готівки на той час, що призначає гаряча лінія, чи відділення як і раніше не притримується цього порядку, ігнорує призначені зустрічі, відправляє клієнта в загальну чергу, де він не встигає обслужитися до закриття каси.

Оператор послухав мене, сказав що так не має бути, повідомив, що моїм питанням займається менеджер з якості, який мені телефонував, але не зміг додзонитися. Пообіцяв, що менеджер перетелефонує мені знову через 15 хвилин і все пояснить.

Ніхто мені так і не перетелефонував в той день.

Дзвоню знову на гарячу лінію через кілька днів і повторюю знову своє питання. Мені знову обіцяють, що зараз менеджер з якості перетелефонує.

На цей раз перетелефоновує менеджер, ще й цій людині описую проблему і питаю чи вже ця проблема усунута? Далі діалог приблизно такий:



Менеджер: У нас немає проблем, відділення обслуговують клієнтів згідно графіку призначених контакт-центром зустрічей. Чому вас не обслужили, я не знаю, можливо була повітряна тривога.

Клієнт: Можливо ви дзвонили у відділення, чи слухали записи розмов клієнта з гарячею лінією в той день, чи можливо дивились записи з камер відеоспостереження, чи можливо приходили в відділення як таємний покупець, щоб на власні очі побачити, що відбувається?

Менеджер: Це не входить в мої посадові обовязки.



Тобто вся робота цього менеджера з якості полягає в тому, щоб спробувати передзвонити клієнту, посумніватись в тому, що він розказує, та повідомити, що в них все працює як і треба. А якщо не вдалось звязатись з клієнтом телефонним звязком - то значить і проблеми немає.



От така казка.. Пройшов місяць, вирішив перетелефонувати в контакт-центр та уточнити чи вже працює у моєму відділенні замовлення та видача готівки на той час, що призначає гаряча лінія, чи відділення як і раніше не притримується цього порядку, ігнорує призначені зустрічі, відправляє клієнта в загальну чергу, де він не встигає обслужитися до закриття каси.Оператор послухав мене, сказав що так не має бути, повідомив, що моїм питанням займається менеджер з якості, який мені телефонував, але не зміг додзонитися. Пообіцяв, що менеджер перетелефонує мені знову через 15 хвилин і все пояснить.Ніхто мені так і не перетелефонував в той день.Дзвоню знову на гарячу лінію через кілька днів і повторюю знову своє питання. Мені знову обіцяють, що зараз менеджер з якості перетелефонує.На цей раз перетелефоновує менеджер, ще й цій людині описую проблему і питаю чи вже ця проблема усунута? Далі діалог приблизно такий:: У нас немає проблем, відділення обслуговують клієнтів згідно графіку призначених контакт-центром зустрічей. Чому вас не обслужили, я не знаю, можливо була повітряна тривога.: Можливо ви дзвонили у відділення, чи слухали записи розмов клієнта з гарячею лінією в той день, чи можливо дивились записи з камер відеоспостереження, чи можливо приходили в відділення як таємний покупець, щоб на власні очі побачити, що відбувається?: Це не входить в мої посадові обовязки.Тобто вся робота цього менеджера з якості полягає в тому, щоб спробувати передзвонити клієнту, посумніватись в тому, що він розказує, та повідомити, що в них все працює як і треба. А якщо не вдалось звязатись з клієнтом телефонним звязком - то значить і проблеми немає.От така казка..



зазвичай, після кожної дії (чи то похід у відділення чи то дзвінок у підтримку) приходить повідомлення з проханням оцінити "нашу роботу". після такого ставте нулик, не стидайтеся. можливо коли в премію трохи недодадуть грошей, хоч це примусить підняти свою .... і щось зробити корисне для клієнта, а не намагатися переконати клієнта, що він "сам дурень".

а, ще дієвий спосіб - напишіть у відділенні офіційну заяву, нехай приймуть з зареєстрованим номером. часом дуже помічне, починають рухатися так, що ракети заздрять

а булки вони там реально розслабили... зазвичай, після кожної дії (чи то похід у відділення чи то дзвінок у підтримку) приходить повідомлення з проханням оцінити "нашу роботу". після такого ставте нулик, не стидайтеся. можливо коли в премію трохи недодадуть грошей, хоч це примусить підняти свою .... і щось зробити корисне для клієнта, а не намагатися переконати клієнта, що він "сам дурень".а, ще дієвий спосіб - напишіть у відділенні офіційну заяву, нехай приймуть з зареєстрованим номером. часом дуже помічне, починають рухатися так, що ракети заздрятьа булки вони там реально розслабили... wild.tomcat Повідомлень: 1556 З нами з: 28.10.09 Подякував: 45 раз. Подякували: 273 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 206207208209 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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