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Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 лис, 2024 20:49
citramon Вітаємо!
Вкотре не можемо пройти повз Вашого відгуку, адже для нас важливо, щоб наші Клієнти отримували якісний сервіс вчасно. Ми цінуємо час кожного, саме тому пропонуємо призначення зустрічі, щоб не було необхідності очікувати в черзі. Дійсно, час зустрічі може коригуватися зважаючи на різні обставини, наприклад, повітряна тривога. Саме на час тривоги відділення зачиняється й співробітники прямують до укриття, додатково проінформувавши відвідувачів відділення щодо адреси найближчого укриття. Після відновлення роботи відділення зустрічі зміщуються. Також є ряд інших вагомих причин коригування часу зустрічі. Ми намагаємось оперативно вирішувати всі питання, щоб не затримувати Клієнтів.
Оскільки ми неодноразово бачили Ваші скарги щодо відвідування відділення, дуже хотіли б проаналізувати все зі свого боку. Будемо вдячні, якщо все ж надасте Ваші дані (ідентифікаційний код чи контактний номер телефону) в приватні повідомлення. Щиро очікуємо на зворотній зв’язок!
З повагою і турботою, фахівець Інна.
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 19:55
RaifHelp написав:citramon
Вітаємо!
Вкотре не можемо пройти повз Вашого відгуку, адже для нас важливо, щоб наші Клієнти отримували якісний сервіс вчасно. Ми цінуємо час кожного, саме тому пропонуємо призначення зустрічі, щоб не було необхідності очікувати в черзі. Дійсно, час зустрічі може коригуватися зважаючи на різні обставини, наприклад, повітряна тривога. Саме на час тривоги відділення зачиняється й співробітники прямують до укриття, додатково проінформувавши відвідувачів відділення щодо адреси найближчого укриття. Після відновлення роботи відділення зустрічі зміщуються. Також є ряд інших вагомих причин коригування часу зустрічі. Ми намагаємось оперативно вирішувати всі питання, щоб не затримувати Клієнтів.
Оскільки ми неодноразово бачили Ваші скарги щодо відвідування відділення, дуже хотіли б проаналізувати все зі свого боку. Будемо вдячні, якщо все ж надасте Ваші дані (ідентифікаційний код чи контактний номер телефону) в приватні повідомлення. Щиро очікуємо на зворотній зв’язок!
З повагою і турботою, фахівець Інна.
Шановні "МИ": фахівчині Інна, Оксана, Валерія, Ксенія .. менеджерка з питань конртролю якості Ірина та інші співробітники-маленькі гвинтки, які не мають бажання, можливостей та доступів в програмне забезпечення банку, для того, щоб щось проаналізувати та розібратись. Ваша задача - це просто відреагувати на проблему, щоб керівництво бачило, що ви щось робите з 9.00 до 18.00.
Краще повідомте будь ласка мені, як клієнту можна попасти на очну зустріч з головою правління або заступником з роздрібного бізнесу, щоб ми разом переглянули відео з тієї призначеної мені зустрічі та обговорили ще деякі вже згадані мною на цьому форумі питання до банку.
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 20:13
citramon написав:
Пройшов місяць, вирішив перетелефонувати в контакт-центр та уточнити чи вже працює у моєму відділенні замовлення та видача готівки на той час, що призначає гаряча лінія, чи відділення як і раніше не притримується цього порядку, ігнорує призначені зустрічі, відправляє клієнта в загальну чергу, де він не встигає обслужитися до закриття каси.
Оператор послухав мене, сказав що так не має бути, повідомив, що моїм питанням займається менеджер з якості, який мені телефонував, але не зміг додзонитися. Пообіцяв, що менеджер перетелефонує мені знову через 15 хвилин і все пояснить.
Ніхто мені так і не перетелефонував в той день.
Дзвоню знову на гарячу лінію через кілька днів і повторюю знову своє питання. Мені знову обіцяють, що зараз менеджер з якості перетелефонує.
На цей раз перетелефоновує менеджер, ще й цій людині описую проблему і питаю чи вже ця проблема усунута? Далі діалог приблизно такий:Менеджер
: У нас немає проблем, відділення обслуговують клієнтів згідно графіку призначених контакт-центром зустрічей. Чому вас не обслужили, я не знаю, можливо була повітряна тривога.Клієнт
: Можливо ви дзвонили у відділення, чи слухали записи розмов клієнта з гарячею лінією в той день, чи можливо дивились записи з камер відеоспостереження, чи можливо приходили в відділення як таємний покупець, щоб на власні очі побачити, що відбувається?Менеджер
: Це не входить в мої посадові обовязки.
Тобто вся робота цього менеджера з якості полягає в тому, щоб спробувати передзвонити клієнту, посумніватись в тому, що він розказує, та повідомити, що в них все працює як і треба. А якщо не вдалось звязатись з клієнтом телефонним звязком - то значить і проблеми немає.
От така казка..
зазвичай, після кожної дії (чи то похід у відділення чи то дзвінок у підтримку) приходить повідомлення з проханням оцінити "нашу роботу". після такого ставте нулик, не стидайтеся. можливо коли в премію трохи недодадуть грошей, хоч це примусить підняти свою .... і щось зробити корисне для клієнта, а не намагатися переконати клієнта, що він "сам дурень".
а, ще дієвий спосіб - напишіть у відділенні офіційну заяву, нехай приймуть з зареєстрованим номером. часом дуже помічне, починають рухатися так, що ракети заздрять
а булки вони там реально розслабили...
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Додано: Пон 18 лис, 2024 14:43
Добрий день!
Хочемо подякувати за Ваш фідбек та небайдужість до процесів Райфу. Не будемо приховувати, нам прикро, що у Вас склалась така загальна думка, щодо роботи Банку ☹
Можливо подекуди помічається недосконалості, але ми не зупиняємось та крокуємо в ногу з часом, адже комфорт клієнтів при використанні послуг Банку є невід’ємною складовою механізму.
Головна мета - задоволення потреб Клієнта та створення комфортних умов обслуговування. Ваші коментарі роблять нас краще. Ми не залишимо звернення без уваги, всі порушені питання буде проаналізовано.
Ми прагнемо надавати тільки крутий і якісний сервіс, але хотілось би уточнити, чи готові Ви до контакту з менеджером, після проведення перевірки ? Будемо вдячні за відповідь.
З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
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Додано: Пон 18 лис, 2024 15:14
RaifHelp, ви можете ваші пости писати від себе, а не генерувати в ЧатГПТ?
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Додано: Вів 19 лис, 2024 03:58
RaifHelp написав:
Добрий день!
Хочемо подякувати за Ваш фідбек та небайдужість до процесів Райфу. Не будемо приховувати, нам прикро, що у Вас склалась така загальна думка, щодо роботи Банку ☹
Можливо подекуди помічається недосконалості, але ми не зупиняємось та крокуємо в ногу з часом, адже комфорт клієнтів при використанні послуг Банку є невід’ємною складовою механізму.
Головна мета - задоволення потреб Клієнта та створення комфортних умов обслуговування. Ваші коментарі роблять нас краще. Ми не залишимо звернення без уваги, всі порушені питання буде проаналізовано.
Ми прагнемо надавати тільки крутий і якісний сервіс, але хотілось би уточнити, чи готові Ви до контакту з менеджером, після проведення перевірки ? Будемо вдячні за відповідь.
З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
Танцювали, танцювали, а вклонитися забули.
Ви так напружились, щоб написати щось дуже вумне, що забули зазначити, кому саме це послання адресоване.
Менеджер - це голова правління?
Не напружуйтесь сильно
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Додано: Вів 19 лис, 2024 10:35
citramon
Добрий день!
Дякуємо за уважність та перепрошуємо, що відповідь було надано без згадування Вашого нікнейму.
Наразі піднятті питання відправлено в роботу менеджера з питань клієнтського сервісу. Ми маємо бажання прокомунікувати з Вами, після повної перевірки та аналізу і відповісти на всі питання. Тож, будемо вдячні, за "зелене світло" від Вас.
З повагою та турботою, фахівець Ксенія.
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RaifHelp
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